Álvaro Morte, conocido mundialmente por dar vida al Profesor en “La Casa de Papel”, vuelve a sorprender al público con su más reciente proyecto: la miniserie española de Netflix “Dos tumbas”. Más allá de la trama, lo que ha captado la atención de los espectadores es su cambio de acento, cargado de matices cordobeses que resultan familiares y entrañables para quienes conocen esa región.

EL ORIGEN DEL ACENTO DE ÁLVARO MORTE EN “DOS TUMBAS”

Este detalle no es casualidad. El propio Morte ha explicado en varias entrevistas que su infancia marcó profundamente su forma de hablar y de ver la vida. Aunque nació en Algeciras, sus padres se trasladaron a Córdoba cuando él tenía menos de un año. Allí, en el municipio de Bujalance, pasó sus primeros once o doce años, rodeado de olivos y tradiciones andaluzas que impregnaron su identidad y, por supuesto, su manera de expresarse.

El actor nació en Algeciras, pero fue en Bujalance donde creció hasta los 11 años (Foto: Netflix)

En declaraciones a El Faro de Cadena SER, el actor confesó que su infancia en Córdoba fue decisiva. “Mi infancia es Bujalance y corretear entre olivos”, comentó. Esas raíces, lejos de diluirse con el tiempo, han vuelto a aflorar con fuerza en “Dos tumbas”. Su interpretación rescata ese acento natural, un rasgo que lo conecta con sus orígenes y que ahora, con más de 20 años de carrera internacional, reivindica con orgullo en la pantalla.

EN LA CAPITAL CORDOBESA DESPERTÓ SU VOCACIÓN ARTÍSTICA

Fue allí donde Morte se presentó a las pruebas para ingresar en la Escuela de Arte Dramático. Aunque todavía no había sido admitido oficialmente, un profesor le ofreció un papel en “Don Juan Tenorio”, experiencia que marcaría un antes y un después en su vida. Esa primera vez sobre el escenario fue el inicio de una pasión que no lo abandonaría jamás.

El recuerdo de aquella representación itinerante en el Palacio de la Merced sigue vivo en él: el miedo a sus primeras escenas, la magia de actuar en diferentes rincones del edificio y la emoción de llorar al terminar su monólogo, comprendiendo que había encontrado su camino. Esa emoción genuina de un joven cordobés quedó grabada en su interior y, de alguna manera, resuena en la cadencia de su acento actual.

Por eso, en “Dos tumbas”, su voz adquiere un peso simbólico. No es solo un recurso actoral, sino una vuelta al pasado, un homenaje a la tierra donde descubrió que quería ser actor. Los fans cordobeses lo perciben como un guiño, una complicidad directa con quienes comparten esas raíces y reconocen en sus palabras la autenticidad de su origen.

