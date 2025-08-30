El pasado martes 29 de agosto de 2025, Netflix estrenó “Dos tumbas”, una miniserie de apenas tres episodios que ya está siendo muy comentada en las redes sociales. Con una trama cargada de misterio, venganza y drama familiar, la producción ha atrapado a muchos espectadores desde el primer minuto y ha dejado al público con más preguntas que respuestas. Una de ellas es si próximamente veremos una segunda temporada.

¿DE QUÉ TRATA LA HISTORIA DE “DOS TUMBAS”?

La historia sigue a Isabel (Kiti Mánver), una abuela dispuesta a todo para descubrir la verdad tras la desaparición de su nieta y una amiga. Cansada de la indiferencia de la policía, que decidió archivar el caso, Isabel emprende su propia investigación, enfrentándose a secretos ocultos en un pequeño pueblo andaluz.

La serie plantea así un viaje donde la justicia se mezcla con la venganza y la determinación de una mujer que ya no teme a nada.

El atractivo de “Dos tumbas” no solo reside en su guion, sino también en sus escenarios. Rodada en Frigiliana, Torrox y Nerja, en la provincia de Málaga, la miniserie captura la esencia de los pueblos blancos de Andalucía y la combina con una atmósfera oscura y tensa, perfecta para un thriller de estas características. El contraste entre la belleza del entorno y la crudeza de la historia añade un nivel extra de impacto visual y narrativo.

Detrás de cámaras, la serie cuenta con el talento del director Kike Maíllo y los guionistas Jorge Díaz y Antonio Mercero, parte del trío que firma como Carmen Mola. Su experiencia en relatos de misterio y tensión asegura un ritmo narrativo sólido, lleno de giros inesperados que mantendrán a los espectadores en vilo durante sus tres episodios.

"Dos tumbas" combina un elenco de primer nivel con escenarios de Frigiliana, Torrox y Nerja, en Málaga (Foto: Netflix)

¿ESTÁ CONFIRMADA LA SEGUNDA TEMPORADA DE “DOS TUMBAS” EN NETFLIX?

La gran duda que rodea al estreno es si habrá una segunda temporada. Por ahora, no existe confirmación oficial ni de Netflix ni del equipo creativo. Todo apunta a que “Dos tumbas” es una historia pensada como autoconclusiva, con un cierre claro en su último capítulo.

Lo más probable es que no haya una segunda temporada. La miniserie fue concebida como un relato cerrado y completo, y así lo sugiere la evolución del personaje de Isabel hasta el desenlace. Aun así, Netflix no suele cerrar del todo la puerta a nuevas entregas cuando un título logra un gran éxito global, por lo que los fans deberán estar atentos a cualquier novedad.

Por ahora, la recomendación es disfrutar “Dos tumbas” como una historia intensa y autoconclusiva, que no necesita de segundas partes para dejar huella. Y si hubiera algún cambio en los planes, te lo haremos saber pronto.

