CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de lo que pasó con Juan Salvo (Ricardo Darín) en los primeros seis episodios de “El eternauta” (“The Eternaut” en inglés), los fanáticos de la icónica novela gráfica de ciencia ficción de Héctor G. Oesterheld e ilustrada por Francisco Solano Lopez en 1957, se preguntan si la serie argentina de Netflix que se estrenó el 30 de abril de 2025 tendrá una segunda temporada que continúe con la historia del grupo de supervivientes y la invasión de alienígenas con la que deben lidiar.

Cuando una nevada insólita interrumpe la noche de truco de Juan y sus amigos, ellos buscan la manera de sobrevivir a la amenaza desconocida. Para que Juan pueda salir a buscar a su hija, el grupo improvisa un traje que pueda resistir al exterior. Aunque localiza a su exesposa, tampoco conoce el paradero de Clara, así que Juan debe volver a casa de Favalli.

Juan, el protagonista de “El eternauta”, enfrenta varios retos y peligros en su recorrido. Además, descubre que el instinto humano puede ser tan letal como la nieve tóxica, y tiene extrañas visiones que lo llevan hasta su época como soldado en la Guerra de las Malvinas. Se trata de un sobreviviente, pero podrá con una amenaza de otro mundo. ¿Habrá temporada 2?

¿Qué pasará con Juan Salvo (Ricardo Darín) en una segunda temporada de la serie argentina de ciencia ficción "El Eternauta"? (Foto: Netflix) ×

“EL ETERNAUTA” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, Netflix no ha confirmado una segunda temporada de “El eternauta”, no obstante, el último capítulo deja el camino preparado para una nueva tanda de episodios, donde continúa la historia de Juan Salvo y el resto de sobrevivientes. Aún no se han respondido las preguntas principales de la trama. De hecho, se dejaron más misterios sin resolver.

En el episodio final, después de una arriesgada misión en tren para volver a la ciudad, una misteriosa luz brillante atrae a Juan y lo conduce a un descubrimiento inimaginable: los soldados y los sobrevivientes están aliados con los bichos alienígenas. Todos ellos son controlados por algo más siniestro, un ser con muchos dedos.

Según Areajugones, poco antes del estreno de “El eternauta”, Paco Ramos, responsable de contenidos de Netflix para Latinoamérica, compartió su entusiasmo por la serie más cara hasta la fecha grabada en Argentina. Además confirmó su segunda temporada.

Probablemente, los fanáticos de la novela gráfica tengan algunas ideas sobre lo que podría suceder en la segunda temporada. Por lo pronto, queda pendiente descubrir el significado de las visiones de Juan, el objetivo de los alienígenas que invadieron la Tierra y el destino de los personajes principales.

Por lo pronto, solo queda esperar a que Netflix comparta más detalles sobre los nuevos episodios. ¿Ricardo Darín y el resto del elenco principal volverán para la segunda entrega? ¿Se unirán otros actores? ¿Cuándo se estrenará la temporada 2?

Luca (Marcelo Subiotto) se suicida al final de la primera temporada de la serie argentina "El Eternauta" (Foto: Netflix) ×

¿CÓMO VER “EL ETERNAUTA”?

“El Eternauta” está disponible en Netflix desde el 30 de abril de 2025, por lo tanto, para ver la nueva serie argentina solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí