El furor global por “En el barro” -que ya alista su segunda entrega-ha motivado a muchos a explorar (o revisitar) “El marginal”, la saga carcelaria argentina que impuso un antes y un después en el género en toda Latinoamérica. Pero no todo es tan lineal: el salto entre temporadas y spin-off puede confundir, y la experiencia ideal para entender personajes, relaciones y giros argumentales es siguiendo el orden cronológico, que no coincide con la emisión.

En esta guía explicamos la relación entre ambos universos creados por Sebastián Ortega, el punto de anclaje narrativo a través de Gladys “la Borges” y te contamos cómo ver de principio a fin todas las temporadas, para aprovechar al máximo una de las historias más potentes y reales sobre cárceles en la ficción contemporánea.

¿CUÁL ES LA RELACIÓN DE “EN EL BARRO” CON “EL MARGINAL”?

“En el barro” es un spin-off de “El marginal” - ambas producciones creadas por es Sebastián Ortega - , y amplía el universo de la saga explorando ahora el entorno de una cárcel de mujeres. El nexo principal entre ambas historias es Gladys Guerra, “la Borges”, interpretada por Ana Garibaldi. En la serie original, Gladys es la viuda de Mario Borges y figura secundaria de peso. En “En el barro” toma protagonismo al ingresar en la prisión de La Quebrada -tras cometer un delito en la quinta temporada de “El marginal”- y pasa a liderar el grupo “Las embarradas” tras un accidente que une a cinco reclusas. La conexión narrativa se mantiene no solo a través de Gladys, sino también de menciones y cameos de personajes fundamentales como Mario Borges y Pastor, reforzando la continuidad y el realismo del universo carcelario.

Ana María Garibaldi seguirá como Gladys, la viuda de Mario Borges, en la segunda temporada de "En el barro" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER EN ORDEN CRONOLÓGICO “EL MARGINAL” Y “EN EL BARRO”?

Para seguir la secuencia de la historia desde el inicio de los Borges y la llegada de Pastor al desenlace final, incorporando a Gladys en La quebrada, el orden cronológico ideal es así:

“El marginal” Temporada 2: narra el ingreso de los Borges a San Onofre, el enfrentamiento con el “Sapo” y la alianza con El Doc, tres años antes de la primera temporada. “El marginal” Temporada 3: transcurre dos años después, con los Borges ya consolidados y nuevos conflictos con internos como Cristian Pardo y la Sub 21. “El marginal” Temporada 1: Tres años después de la segunda temporada, el ex policía Miguel Palacios, bajo el alias de Pastor, se infiltra en la cárcel San Onofre para rescatar a Luna, la hija de un juez. Allí conoce a los Borges y a Emma. “El marginal” Temporada 4: Pastor y los Borges se reencuentran en la cárcel de Puente Viejo junto con miembros de la Sub 21, reeditando viejas rivalidades. “El marginal” Temporada 5: Pastor y Diosito, separados tras una fuga fallida, deben enfrentar las consecuencias de sus actos y los peligros de la vida fuera de la prisión, mientras Mario Borges pierde su poder. Gladys Borges es detenida. “En el barro”: cronológicamente ocurre siguiendo la quinta temporada de “El Marginal”. Cuando Gladys es trasladada a la prisión La Quebrada, ocurre un atentado y logra salvar a la mayoría de reclusas, las embarradas. Su relación con el entorno carcelario femenino y nuevos personajes, consolidan la saga. “En el barro 2″: Aunque aún no hay muchos detalles, se espera que mantenga un orden cronológico tras el enfrentamiento entre Gladys y ‘La Gallega’, incorporando a nuevas figuras.

Los Borges. El actor argentino Claudio Rissi y Nicolás Furtado, encarnaron a Mario y Diosito en la exitosa serie "El Marginal" (Foto: Netflix)

¿DÓNDE VER “EL MARGINAL” Y “EN EL BARRO”?

Tanto “El marginal” como “En el barro” están disponibles en el catálogo de Netflix en todo el mundo. Las cinco temporadas de la serie original pueden verse al completo en la plataforma. “En el barro”, lanzada el 14 de agosto de 2025, también se ve en Netflix y ya se confirma una segunda temporada para 2026, debido al éxito del spin-off. Ambas series destacan por su crudeza, actuaciones sólidas y la mirada sin filtros al sistema carcelario argentino, convirtiéndose en referente para audiencias internacionales y en uno de los títulos más vistos del streaming en 2025.

