Este 17 de septiembre de 2025, por fin conoceremos el desenlace de la tercera y última temporada de “El verano en que me enamoré” y obviamente todos nos preguntamos a quién elegirá Belly: ¿a uno de los hermanos Fisher, a su nuevo interés amoroso Benito o decidirá quedarse sola en París para encontrar su lugar con ella misma? Si leíste los libros en los que se basa la exitosa serie de Prime Video, quizá estés emocionado por lo que se menciona en su epílogo, pero como ya lo había mencionado su showrunner y también creadora de la trilogía homónima, Jenny Han, habrá cambios y no será un reflejo del final. Pero ¿qué dijo exactamente? A continuación, lo que adelantó sobre el último episodio del drama juvenil.

Vale precisar que en el tercer y último libro de Han titulado “Siempre tendremos verano”, Jeremiah cancela su boda y “un par de años después” Belly termina estudiando en España; sin embargo, todo cambia cuando le llegan cartas de Conrad durante su tercer año de universidad. Al final, descubrimos que la joven decide quedarse con el hermano mayor de los Fisher.

Una de las grandes incógnitas de los seguidores de "El verano en que me enamoré" es saber qué decidirá Belly respecto a su futuro sentimental. ¿Al final se quedará con Conrad? (Foto: Amazon Studios)

JENNY HAN ADELANTÓ CÓMO SERÁ EL FINAL DE “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ 3”

Cuando Jenny Han adaptó su libro, ella ya tenía pensado hacer varios cambios importantes para extender el desenlace en la serie. “Hay muchas cosas que sorprenderán a los fans sobre la cantidad de tiempo de Belly en París que mostraremos, así como el final completo. No es solo un epílogo”, señaló a Entertainment Weekly.

Tomando en cuenta los principales cambios que hizo la autora respecto a la protagonista, quien viaja a París y no a España, así como quedarse un año más en la Ciudad de la Luz y no volver a su casa para su graduación, nos deja muchas interrogantes sobre cómo será el desenlace.

“Siempre planeé rodar el final en París; es decir, el último libro lleva el nombre de Casablanca, así que siempre me pareció apropiado. También he estado incluyendo sorpresas en París desde el principio de la serie como cuando Belly leyó ‘Los Juegos del Hambre’ en francés, así que siempre lo planeé, rodáramos allí ¿o no?”, añadió.

Para continuar dejando más dudas sobre cómo será el final, Han dijo que no es una mala idea que la protagonista esté en Francia, pues vivir sola primera vez en un lugar alejado se convierte en una experiencia especial para que ella crezca. ¿Será acaso que Belly haga su vida por completo en la Ciudad de la Luz? Y lo más importante: ¿sola o acompañada?

Belly adquirió un nuevo departamento en París (Foto: Amazon Studios)

