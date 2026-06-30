Aunque la boda de Enola Holmes (Millie Bobby Brown) y Lord Earnest Augustus Tewkesbury (Louis Partridge) marca el inicio de la tercera y última película de la saga de Netflix basada en la novela de Nancy Springer, no es el eje central de la trama, ya que antes de que la protagonista pueda llegar a la iglesia, se entera del secuestro de su hermano Sherlock (Henry Cavill) y no duda en salir a buscarlo. ¿Podrá resolver ese misterio? ¿Cómo afectará esta distracción a su relación con su prometido? Y lo más importante ¿cuándo se estrena la nueva película?

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Si bien tenía dudas sobre cómo el matrimonio cambiaría su vida, estaba resuelta a llegar al altar, al menos antes de que el Dr. Watson (Himesh Patel) la abordara en el camino. “Ha construido algo para sí misma, lo cual es increíble, pero también se pregunta qué quiere a continuación. Creo que es algo con lo que mucha gente puede identificarse. Existe esa presión de ‘Vale, he conseguido esto... ¿pero quién soy ahora?’”, señaló Brown a Tudum.

Asimismo, agregó: “he crecido junto a ella, así que explorar esos temas me resultó muy personal. Se trata de encontrar el equilibrio entre la independencia y el amor, la ambición y la vulnerabilidad, y descubrir qué aspectos de uno mismo se quieren conservar y cuáles se están dispuestos a cambiar. Interpretarlo fue muy honesto”.

Enola (Millie Bobby Brown) abandona su boda para seguir el rastro de su hermano Sherlock (Henry Cavill) en la tercera y última película de "Enola Holmes" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “ENOLA HOLMES 3”?

La tercera entrega de la saga “Enola Holmes”, tiene una duración de 105 minutos, se estrena el miércoles 1 de julio de 2026.

Mary Parent, Alex Garcia, Ali Mendes y Millie Bobby Brown son los productores ejecutivos de esta película.

¿CÓMO VER “ENOLA HOLMES 3”?

“Enola Holmes 3” estará disponible en Netflix, por lo tanto, para ver la tercera y última entrega de esta saga de misterio solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

¿A QUÉ HORA VER “ENOLA HOLMES 3″?

Países Horario Estados Unidos 1:00 a.m. (PT) / 4:00 a.m. (ET) del 1 de julio de 2026 México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. del 1 de julio de 2026 Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. del 1 de julio de 2026 Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. del 1 de julio de 2026 Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. del 1 de julio de 2026 España 9:00 a.m. del 1 de julio de 2026

TRÁILER DE “ENOLA HOLMES 3”

¿DE QUÉ TRATA “ENOLA HOLMES 3“?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Enola Holmes 3”, “la joven detective se enfrenta a un nuevo misterio, esta vez en la isla de Malta. Mientras Enola se dirige al altar para casarse con Lord Tewkesbury (Louis Partridge), recibe la inquietante noticia de que Sherlock (Henry Cavill) ha sido secuestrado. La detective se pone inmediatamente manos a la obra, al tiempo que lidia con sus complejos sentimientos respecto al matrimonio.”

“El misterio del secuestro de Sherlock nos distrae de lo que podría haber sido la boda, y ahora se centra en salvar a su hermano”, explicó Millie Bobby Brown a Tudum.

ACTORES Y PERSONAJES DE “ENOLA HOLMES 3”

Millie Bobby Brown como Enola Holmes

Louis Partridge como Tewkesbury

Henry Cavill como Sherlock Holmes

Himesh Patel como el Dr. Watson

Helena Bonham Carter como Eudoria Holmes

Sharon Duncan-Brewster como Mira Troy/Moriarty

Jason Watkins

Louis Partridge retoma el papel de Lord Tewkesbury en "Enola Holmes 3", la tercera y última película de la saga (Foto: Netflix)

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