Cuando supe que Brad Pitt iba a protagonizar una película sobre Fórmula 1, no pude evitar emocionarme. Como fan del cine y de la F1 por igual, la idea de ver a uno de los actores más icónicos de Hollywood metido en un monoplaza, con el rugido de los motores de fondo y todo el dramatismo del campeonato más exigente del automovilismo, simplemente me voló la cabeza. Pero “F1: The Movie” no es solo una producción llena de adrenalina: también es una historia de redención, de mentoría y, por supuesto, de velocidad.

Dirigida por Joseph Kosinski (“Top Gun: Maverick”) y escrita por Ehren Kruger, esta cinta deportiva cuenta con el respaldo directo de la FIA (Federación Internacional del Automóvil), lo cual ya de entrada garantiza un nivel de realismo pocas veces visto en este tipo de películas. Y sí, la historia gira en torno al Campeonato Mundial de Fórmula 1, pero no necesitas ser un fan acérrimo de las carreras para disfrutarla. El drama humano está ahí, sólido y bien construido.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “F1”?

La película tuvo su premiere mundial el 16 de junio de 2025 en el icónico Radio City Music Hall de Nueva York, pero su estreno oficial en Estados Unidos será el viernes 27 de junio, justo durante el fin de semana del Gran Premio de Austria, un guiño perfecto para los fanáticos del deporte motor.

Además, si estás fuera de EE. UU., no te preocupes: el estreno internacional comienza el 25 de junio, incluyendo funciones especiales en IMAX, lo cual tiene todo el sentido, porque la experiencia visual y sonora de esta película es uno de sus mayores atractivos.

¿A QUÉ HORA Y CÓMO SE PODRÁ VER?

Como suele ocurrir con los grandes estrenos, los horarios de las funciones pueden variar dependiendo de tu ciudad, pero la mayoría de las salas comenzarán a proyectarla desde la medianoche del 27 de junio en cines de todo el país. También estará disponible en formato IMAX, y te recomiendo encarecidamente verla así si quieres sentirte como si estuvieras en el mismo circuito de Silverstone o Spa-Francorchamps.

Y si prefieres verla desde casa, te alegrará saber que, tras su paso por los cines, la película llegará a Apple TV+, ya que la compañía mantiene los derechos de streaming (SVOD). Aún no hay una fecha confirmada para su lanzamiento en la plataforma, pero no debería tardar demasiado, probablemente para finales de 2025.

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA “F1”?

La historia sigue a Sonny Hayes (Brad Pitt), un piloto que brilló en la Fórmula 1 en los años 90, pero que, tras un accidente devastador, dejó el deporte y cayó en el olvido. Ahora, trabaja como taxista en Nueva York y compite ocasionalmente en otras categorías… hasta que su antiguo compañero y dueño de equipo, Rubén Cervantes (interpretado por Javier Bardem), lo convence de regresar como mentor del joven talento Joshua “Noah” Pearce (Damson Idris) en el equipo ficticio APXGP.

Sí, es una historia de regreso, pero también es sobre lo que se pierde cuando se deja de correr, sobre las segundas oportunidades, y sobre qué significa realmente competir por algo más que una copa.

¿QUIÉNES COMPLETAN EL ELENCO?

La película cuenta con un elenco impresionante que le da peso a cada rincón de esta historia:

Brad Pitt como Sonny Hayes.

Damson Idris como Joshua “Noah” Pearce.

Javier Bardem como Rubén Cervantes.

Kerry Condon como Kate McKenna, directora técnica de APXGP.

Tobias Menzies como Peter Banning, miembro de la junta del equipo.

Kim Bodnia como Kaspar Molinski, ex Ferrari.

Shea Whigham, Sarah Niles, Callie Cooke, entre otros.

