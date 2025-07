Aún hay quienes no superan los sustos de “Five Nights at Freddy’s” en su primera entrega cinematográfica. No solo por los jumpscares, sino por cómo logró adaptar el caos animatrónico del videojuego a la pantalla grande. Así que cuando vi que ya había fecha de estreno para la secuela, no pude evitar pensar en todo lo que relacionado que ya vimos en pantalla.

La secuela ya es una realidad, y Universal Pictures no quiere perder tiempo. Después del éxito rotundo de la primera película, que recaudó casi US$300 millones en todo el mundo y se convirtió en la película de terror más taquillera de 2023, el estudio y Blumhouse apuestan todo por una segunda parte. Y sí, ya tenemos fecha, tráiler y algunos detalles que te van a interesar si eres fan.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “FIVE NIGHTS AT FREDDY’S 2”?

El 5 de diciembre de 2025. Ese es el día en el que Freddy, Bonnie, Chica y Foxy volverán a acecharnos en las salas de cine. Será justo en temporada navideña, como para que nadie duerma tranquilo en diciembre. Esta fecha fue confirmada oficialmente durante el panel de “Five Nights at Freddy’s 2” en la Comic-Con 2025 de San Diego, donde también se liberó el primer tráiler oficial.

TRÁILER: UN VISTAZO AL HORROR QUE SE VIENE

El tráiler comienza con un estilo de metraje encontrado (tipo “Paranormal Activity”, pero más sucio), mostrando a unos curiosos que intentan entrar en la antigua pizzería de Freddy Fazbear’s Pizza. A partir de ahí, el caos vuelve. Vemos a Mike Schmidt (Josh Hutcherson) y a Abby (Piper Rubio) tratando de seguir adelante tras los eventos de la primera película, pero claramente el pasado no se ha ido.

Una voz en off de Freddy le susurra a Abby que “él sigue ahí afuera”, mientras ella construye réplicas robóticas de sus “amigos” en casa. Ya te imaginarás hacia dónde va esto: los animatrónicos no están confinados, y nadie está a salvo.

¿DE QUÉ TRATA ESTA VEZ?

La sinopsis oficial revela que ha pasado un año desde los sucesos de la primera entrega. Abby, aún traumatizada, quiere reconectar con Freddy y compañía. Pero eso desata una cadena de eventos terroríficos que no solo ponen en riesgo su vida, sino que también sacan a la luz oscuros secretos del verdadero origen de Freddy’s. La historia ahora es una leyenda urbana que ha generado incluso un evento local llamado Faszfest, pero los horrores que allí ocurrieron son muy reales.

"Five Nights at Freddy's" es una película estadounidense de terror sobrenatural y suspenso que nos muestra a sanguinarios animatrónicos (Foto: Universal Pictures)

REPARTO CONFIRMADO Y NUEVAS CARAS

Los protagonistas repiten: Josh Hutcherson como Mike, Elizabeth Lail como Vanessa Shelly y Piper Rubio como Abby. También regresan Matthew Lillard como William Afton y Theodus Crane como Jeremiah. Pero hay fichajes nuevos que emocionan, como Freddy Carter, Wayne Knight, Mckenna Grace y Skeet Ulrich. Una mezcla que, sinceramente, promete mucho.

¿SE INSPIRA EN EL VIDEOJUEGO “FIVE NIGHTS AT FREDDY’S 2”?

Todo indica que sí, aunque no será una copia exacta. La película tomará elementos clave del videojuego de 2014, que introdujo animatrónicos nuevos, más agresivos y situaciones más tensas (como no poder cerrar puertas y tener que usar una máscara para engañarlos). Algunos detalles ya vistos en el tráiler —como el regreso de Freddy con intenciones más oscuras— sugieren que el guion beberá directamente del juego, pero con libertad creativa.

Josh Hutcherson como Mike Schmidt en la película de terror "Five Nights at Freddy's" (Foto: Universal Pictures)

¿QUÉ DIJERON EN LA COMIC-CON?

Durante el panel en San Diego, Josh Hutcherson habló con emoción del proyecto: “Es raro formar parte de algo con lo que tanta gente conecta… lo viví con Los Juegos del Hambre, y ahora con esto, es genial”. El entusiasmo del elenco y del equipo creativo sugiere que están apostando fuerte por una secuela que no sea solo “más de lo mismo”, sino una evolución más madura y aterradora de la historia.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.