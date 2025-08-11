Imagina ser un perro confiado, con vida sosegada y alma de fiestero, hasta que descubres que mañana enfrentarás una cirugía irreversible. Eso es justo lo que vive Bull, el protagonista de “Fixed” (“Despelote”), la película animada para adultos más atrevida del año, que combina comedia irreverente, emociones profundas y una animación tradicional clásica que te sacude. Si creías conocer la animación para adultos, prepárate para que Bull rompa tus expectativas.

¿DE QUÉ TRATA “FIXED” Y POR QUÉ DEBES VERLA?

Bull, un perro promedio con energía de sobra, recibe la noticia de que será castrado al amanecer. En lugar de resignarse, decide exprimir sus últimas 24 horas, llamado a su pandilla para una aventura de locura, confesiones, caos y, sobre todo, descubrimiento de lo que realmente define su valor. Una mezcla perfecta de humor sexual, reflexión sobre la identidad y absurdos animalescos que te harán reír y también pensar.

"Fixed" es una película de comedia animada para adultos de Netflix (Foto: Netflix)

Tienes que verla porque está dirigida por Genndy Tartakovsky, creador de “El laboratorio de Dexter”, “Samurai Jack” y “Primal”, y representa su regreso al terreno adulto. “Fixed” rescata la animación 2D estilizada, exagerada y expresiva, con chistes físicos dignos del humor de Tex Avery y Looney Tunes, pero sin censura. Es una comedia descarada y emocional, que desafía lo que creías posible en la animación contemporánea.

A diferencia de muchos largometrajes animados para adultos, “Fixed” es una producción traditional animation, pintada a mano, audaz y emocionalmente cruda. Tras una producción que se extendió más de tres lustros —y hasta fue rechazada por Warner Bros.—, el film fue finalmente rescatado por Netflix. Es una historia libre, irreverente y genuina.

EL REPARTO QUE DA VIDA A BULL Y COMPAÑÍA

La voz principal corre a cargo de Adam Devine, como Bull; Kathryn Hahn interpreta a Honey, la perra vecina y objeto de sus confesiones; Idris Elba es Rocco, un boxeador seguro de sí mismo; y el elenco se completa con Fred Armisen, Bobby Moynihan, Beck Bennett, Michelle Buteau y River Gallo, quienes aportan humor, estilos y diversidad al grupo canino.

¿DÓNDE Y CÓMO VER LA PELÍCULA “FIXED”?

“Fixed” se estrena exclusivamente en Netflix el 13 de agosto de 2025. En Estados Unidos, los planes actuales son: US$7.99/mes con anuncios, US$17.99/mes sin anuncios, y un plan Premium (4K + HDR) por US$24.99/mes. Perfecto para todos los gustos de visualización.

No es solo comedia: “Fixed” combina aventura, romance y una mirada existencial canina que sorprende por su profundidad. Es una despedida hilarante y honesta a la masculinidad, la amistad y la urgencia de vivir con intensidad. Bull aprende que lo que importa está adentro, no necesariamente en sus partes peludas.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí.