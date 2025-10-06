La saga de superhéroes adolescentes vuelve con más fuerza esta semana por Amazon Prime Video. “Gen V” se ha posicionado como uno de los fenómenos de streaming de 2025 gracias a sus potentes vínculos con el universo de “The Boys” y su retrato ácido de la Universidad Godolkin, donde los jóvenes Supes lidian con conspiraciones, traiciones y dilemas límites. El episodio 6, esencial en la recta final de temporada, llega en medio de tensiones escaladas tras los reveladores capítulos anteriores y promete seguir explorando las conexiones con personajes emblemáticos de “The Boys”.

La segunda temporada se estrenó el pasado 17 de septiembre, pero cada miércoles los fans se conectan para descubrir los nuevos giros de la trama. La ficción alterna humor negro, drama y acción en una lucha de poder que redefine las reglas de la élite heroica. Personajes como Marie Moreau, Sam Riordan, Jordan Li y la enigmática Hermana Sage mantienen a los espectadores al borde, mientras Amazon Prime Video impulsa el universo interconectado que prepara su puente hacia el desenlace de “The Boys”.

FECHA Y HORA CONFIRMADA DE ESTRENO DEL EPISODIO 6 DE “GEN V”

El episodio 6 de “Gen V” estará disponible el miércoles 8 de octubre de 2025 en Amazon Prime Video, liberándose a las 00:00 horas, horario local de la plataforma. Dependiendo de la zona, equivale a:

12:00 a.m. PT (Pacífico)

3:00 a.m. EST (Este de EE. UU.)

1:00 a.m. en México

2:00 a.m. en Colombia

4:00 a.m. en Argentina y Chile

8:00 p.m. en España

Los nuevos episodios de la temporada 2 de "Gen V" se estrenarán en Prime Video todos los miércoles hasta el 22 de octubre (Foto: Amazon Prime Video)

¿DE QUÉ TRATA EL EPISODIO 6 DE “GEN V”?

El episodio 6 prolonga la tensión tras los sucesos de Elmira, con Marie buscando respuestas tras el regreso de su hermana Annabeth y enfrentando alianzas tambaleantes. Sam asume su historia familiar, Jordan lucha por su identidad y la Hermana Sage manipula estrategias en el campus. El capítulo dibuja el que podría ser el punto de no retorno antes de la inevitable confrontación final que prepara la conexión con el desenlace de “The Boys”.

La segunda temporada de "Gen V" se estrenó el 17 de septiembre de 2025 (Foto: Amazon Prime Video)

CALENDARIO COMPLETO DE LANZAMIENTOS DE LA TEMPORADA 2 DE “GEN V”

La temporada consta de 8 episodios:

Episodio 1: “Año nuevo, tú nuevo” - 17 de septiembre de 2025

Episodio 2: “La justicia nunca olvida” - 17 de septiembre de 2025

Episodio 3: “H es para humano” - 17 de septiembre de 2025

Episodio 4: “Bolsas” - 24 de septiembre de 2025

Episodio 5: “Los niños no están bien” - 1 de octubre de 2025

Episodio 6: Por confirmar título - 8 de octubre de 2025

Episodio 7: “Semana del Infierno” - 15 de octubre de 2025

Episodio 8: “Troyano” - 22 de octubre de 2025.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA DE “GEN V” EN AMAZON PRIME VIDEO?

La serie está disponible exclusivamente en Prime Video, por lo que necesitas una suscripción activa. El costo actual es de US$14,99 al mes, US$139 al año (si se combina con Amazon Prime completo) o la opción solo streaming por US$8,99 mensuales. Solo hay que acceder a la plataforma y buscar “Gen V” en el catálogo de series.

