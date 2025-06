Taraji P. Henson no necesita más que unos pocos días para dejar huella en la pantalla. La reconocida actriz estadounidense reveló que filmó su papel protagónico en “Straw”, la nueva película de Tyler Perry para Netflix, en un sorprendente lapso de solo cuatro días. El dato fue confirmado por la propia artista durante una proyección especial en Nueva York el 3 de junio de 2025.

“Straw” sigue la vida de Janiyah Wiltkinson, quien cuida a su hija enferma, Aria. Tiene días malos, pero las cosas empeoran poco a poco con la muerte de Aria.

¿CÓMO GRABÓ HENSON TARAJI P. HENSON SU PAPEL EN “STRAW” EN SOLO CUATRO DÍAS?

La hazaña cobra aún más relevancia si se considera que Henson estaba simultáneamente grabando la serie limitada "Fight Night: The Million Dollar Heist", un drama criminal de Peacock. “Ellos arreglaron todo con mi agenda”, dijo a People. “Fui, filmé esto en cuatro días, y volví a Fight Night”.

Dirigida, escrita y producida por Perry, Straw narra la historia de Janiyah, una madre soltera que debe enfrentar un día caótico mientras intenta cuidar a su hija enferma en un sistema que la ignora. Para Henson, fue un reto al que no dudó en decir que sí. “Cada vez que Tyler me manda un guion, se desafía a sí mismo y a mí. Y eso me encanta”, expresó.

La actriz también confesó que el personaje de Janiyah “la asustó”, lo cual fue clave para su decisión de aceptar el papel. “Me gusta dar voz a quienes no la tienen. Si alguien se identifica con Janiyah, quiero que sepa que lo veo”, afirmó emocionada.

Además de Henson, el elenco de "Straw" incluye a Teyana Taylor, Sherri Shepherd, Glynn Turman, Simbad y Rockmond Dunbar.

"Straw" ha tocado fibras sensibles en la audiencia y generado reacciones divididas entre la crítica (Foto: Netflix)

LO QUE DIJO TYLER PERRY SOBRE GRABAR CON HENSON

El propio Tyler Perry reconoció que grabar con Henson en tan poco tiempo fue un reto: “Ella solo tenía cuatro días, así que todos en el equipo nos enfocamos en hacer que cada segundo contara”.

Esta no es la primera vez que Henson y Perry trabajan juntos: en 2018 colaboraron en “Acrimony”, una película que también desató debate por su trama emocionalmente cargada. En “Straw”, sin embargo, Henson parece haber alcanzado una nueva dimensión artística, consolidando su estatus como una de las intérpretes más versátiles de Hollywood.

SINOPSIS “STRAW”

La sinopsis oficial de la película es la siguiente: “Una madre soltera atraviesa una serie de eventos desafortunados que la llevan por un camino imprevisto donde se ve envuelta en una situación que nunca imaginó, encontrándose en el centro de la sospecha en un mundo indiferente”.

¿CUÁNDO SE ESTRENÓ “STRAW”?

La cinta se estrenó globalmente en Netflix el 6 de junio, y ya ha comenzado a generar conversación por su poderoso mensaje y la intensidad de su producción.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí