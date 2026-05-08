"Send Help" (en español: "¡Ayuda!" o “Send Help (Enviad ayuda)”) es una película de supervivencia con humor negro que mezcla tensión, juegos psicológicos y un escenario tan idílico como inquietante. Y, para alegría de los suscriptores de Disney+, es una producción que se ha sumado al catálogo de la famosa plataforma. Así, ¿te gustaría saber de qué trata esta cinta y cómo puedes verla en el streaming? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota es para ti.

Vale precisar que el filme llegó a las pantallas bajo el respaldo del estudio 20th Century Studios y tiene a Sam Raimi al frente de la dirección.

De esta manera, la propuesta busca conquistar al público que disfruta del terror con toques de comedia negra.

¿DE QUÉ TRATA “SEND HELP”?

“Send Help” narra la historia de Linda Liddle (Rachel McAdams), una analista que sueña con competir en “Survivor” y que se ha preparado a fondo con manuales y tutoriales sobre cómo mantenerse con vida al aire libre.

Por otro lado, su nuevo jefe, Bradley Preston (Dylan O’Brien), es un heredero corporativo encantado de sí mismo que la arrastra a un viaje de negocios en un jet privado, con la intención secreta de usar ese trayecto como antesala para despedirla apenas cierren un importante acuerdo.

Sin embargo, el plan se descarrila cuando el avión se estrella en medio del océano y ambos terminan como únicos sobrevivientes en una isla remota, con Bradley herido y totalmente inútil para organizar la comida, el agua o el refugio.

Linda, en cambio, aplica todo lo que aprendió como fanática de los reality shows de supervivencia, construye un campamento funcional y se convierte en la única razón por la que su jefe sigue respirando, lo que reconfigura por completo la jerarquía que tenían en la oficina.

Así, conforme pasan los días, la isla se transforma en una especie de “empresa alternativa” donde el poder ya no depende del cargo ni del apellido, sino de quién sabe conseguir pescado, potabilizar agua y protegerse del entorno.

Es decir, Linda empieza a disfrutar el control que nunca tuvo en el trabajo, mientras Bradley intenta recuperar terreno con maniobras pasivo-agresivas que elevan la tensión y empujan el relato hacia un juego psicológico cada vez más incómodo.

MIRA EL TRÁILER DE “SEND HELP”

¿QUIÉNES CONFORMAN EL ELENCO DE “SEND HELP”?

El rol central de “Send Help” recae en Rachel McAdams, quien interpreta a Linda Liddle, estratega de una consultora financiera, fan declarada de los reality shows de supervivencia y muy subestimada en la oficina.

Su jefe es Bradley Preston, encarnado por Dylan O’Brien, un director ejecutivo joven, carismático y bastante arrogante que heredó el cargo en la empresa y ve a Linda como un número más en la hoja de cálculo.

En el elenco secundario, la cinta cuenta con:

Edyll Ismail como Zuri , la prometida de Bradley

como , la prometida de Bradley Dennis Haysbert como Franklin , un alto ejecutivo de la firma

como , un alto ejecutivo de la firma Xavier Samuel como Donovan Murphy , un ex compañero de fraternidad del protagonista

como , un ex compañero de fraternidad del protagonista Chris Pang como Chase

como Emma Raimi como River

como Thaneth Warakulnukroh como un capitán de barco

como un capitán de barco Kristy Best como Polly Perera

¿CÓMO VER “SEND HELP”?

La película “Send Help” llegó a Disney+ el pasado jueves 7 de mayo del 2026.

Por lo tanto, para disfrutarla sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

"Send Help" es una película que combina aventura, comedia, suspenso y terror a lo largo de su trama (Foto: Raimi Productions / 20th Century Studios)

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