A veces entre tantas series que se estrenan cada mes cuesta encontrar algo que realmente te atrape o algo que te deje pensando después de cada episodio, con personajes bien construidos, una historia sólida y animación de primer nivel. Pues déjame contarte que hay un anime que, ha logrado todo eso y más y lo mejor de todo es que ya puedes ver todos sus capítulos en streaming, específicamente en HBO Max.

Estamos hablando de una serie que no solo ha ganado millones de fanáticos en todo el mundo, sino que además se ha consolidado como una de las más impactantes de la última década, tanto en manga como en anime. Con un universo bien definido, una narrativa intensa y una producción impecable, esta obra se convirtió en un verdadero fenómeno.

EL FENÓMENO DEL ANIME: “JUJUTSU KAISEN”

“Jujutsu Kaisen” es una historia escrita e ilustrada por Gege Akutami, que comenzó como manga en la revista Shūkan Shōnen Jump allá por 2018 y terminó oficialmente en septiembre de 2024, tras 271 capítulos recopilados en 30 volúmenes. Desde su publicación, no solo fue un éxito en papel, sino que su adaptación al anime, producida por MAPPA, llevó la historia a otro nivel.

La historia gira en torno a Yūji Itadori, un estudiante común que, por proteger a sus amigos, termina devorando un antiguo y peligroso objeto maldito: el dedo de Ryōmen Sukuna, una de las maldiciones más poderosas jamás conocidas. A partir de ese momento, su vida da un giro completo y es reclutado por una escuela de hechiceros donde aprenderá a controlar sus nuevas habilidades y enfrentarse a otras maldiciones.

“Jujutsu Kaisen” no se queda solo en la acción, sino que explora temas como el dolor, el sacrificio, la muerte y el sentido de la vida. Hay episodios que te rompen el corazón, otros que te hacen pensar y muchos que te dejan con la adrenalina por las nubes.

La serie también destaca por sus antagonistas, que no son simplemente “los malos”, sino personajes con motivaciones complejas y pasados que justifican sus acciones. Cada pelea no es solo un intercambio de golpes, sino un choque de ideologías.

A lo largo de "Jujutsu Kaisen", Yuji Itadori se luce como el personaje principal de esta historia de acción y fantasía (Foto: MAPPA)

LOS PERSONAJES DE LA HISTORIA

Yūji Itadori: El protagonista. Tiene un corazón enorme, una fuerza física descomunal y, sin querer, termina siendo el recipiente de la maldición más temida: Sukuna. Su lucha interna entre el bien y el mal es constante, y ahí está parte del drama que sostiene la historia.

Satoru Gojō: Literalmente un ícono del anime actual. Es uno de los hechiceros más poderosos y carismáticos, con una actitud despreocupada que contrasta con su enorme responsabilidad. Tiene habilidades visuales únicas que lo hacen casi invencible.

Megumi Fushiguro: Serio, reservado y extremadamente talentoso. Es el primero en cruzarse con Yūji y juega un papel fundamental en varios arcos. Su técnica de invocación es una de las más interesantes de la serie.

Nobara Kugisaki: Un personaje femenino fuerte, con una personalidad que no se anda con rodeos. Su estilo de pelea con clavos y martillo es brutal y original. Representa el equilibrio perfecto entre fuerza, inteligencia y estilo.

Ryōmen Sukuna: La maldición más poderosa del universo de Jujutsu Kaisen. Vive dentro de Yūji, pero con agenda propia. Es cruel, inteligente y completamente impredecible. Cada vez que aparece, sabes que algo importante está por pasar.

Suguru Geto: Un hechicero renegado con una filosofía extrema sobre quién merece vivir. Su historia y conexión con Gojō es una de las más trágicas y potentes de todo el anime.

Mahito: Otro de los grandes villanos de la serie. Representa el mal en su forma más pura, con una capacidad para manipular cuerpos humanos que lo vuelve aterrador. Es el enemigo que más pruebas le pone a Yūji.

Yuta Okkotsu: Protagonista de la película Jujutsu Kaisen 0. Su historia es esencial para entender cómo funciona el mundo de los hechiceros. Es un personaje lleno de matices, y su desarrollo es espectacular.

Satoru Gojō es un personaje clave a lo largo de la historia de "Jujutsu Kaisen". Él es conocido con el apodo de "El Chamán Más Fuerte" (Foto: MAPPA)

¿DÓNDE VER “JUJUTSU KAISEN” COMPLETA?

Todos los episodios de “Jujutsu Kaisen”, incluyendo la primera y segunda temporada, están disponibles en Crunchyroll, con opciones de subtítulos en español y doblaje en varios idiomas. También puedes encontrarlo en otras plataformas como HBO Max, al menos en algunos países, y en Netflix para ciertas regiones de Asia.

UNA TERCERA TEMPORADA EN CAMINO

Si bien la historia ya concluyó en el manga, el anime todavía tiene camino por recorrer. Ya se confirmó una tercera temporada que adaptará el esperado arco “Shimetsu Kaiyū”, prevista para 2026. Así que, si te engancha la serie, tienes más contenido asegurado por delante.

Por cierto, también se está publicando un spin-off titulado Jujutsu Kaisen Modulo, ambientado décadas después de la historia original. Akutami está supervisando el proyecto, lo cual garantiza coherencia y calidad.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.