Tengo una debilidad por esas películas que logran tocarnos el corazón y hacernos reír al mismo tiempo. Y más todavía si están cargadas de nostalgia, con personajes que nos han acompañado desde hace años y que ahora regresan con más fuerza que nunca. Hay algo mágico en reencontrarse con esos viejos conocidos, sobre todo cuando traen consigo una historia nueva, profunda y sorprendentemente adulta.

Justo eso sentí al ver esta cinta que ahora está causando furor en Netflix. Me llamó la atención porque, a pesar de ser una película animada, ha logrado posicionarse como una de las favoritas del momento. Y no solo por su estilo visual impresionante (que de verdad parece una mezcla entre pintura y videojuego), sino por el mensaje potente que maneja: la vida, el miedo a perderla y el valor de vivirla con sentido.

Y sí, ya sé lo que estás pensando: “¿Otra secuela más?”. Pero créeme, esta no es cualquier segunda parte. Tiene una madurez narrativa que la hace destacar por encima de otras producciones similares. Aquí hay evolución de personajes, conflictos reales y emociones con las que, si eres adulto, te vas a sentir identificado. Me sorprendió mucho ver cómo una película que a primera vista parece dirigida a niños puede tener tantas capas para el público adulto.

Así que, si todavía no la has visto, te lo digo claro: dale play a “Gato con Botas: El Último Deseo”, también conocida en inglés como “Puss in Boots: The Last Wish”. Es una joya animada producida por DreamWorks Animation y distribuida por Universal Pictures, que no solo recupera al encantador y valiente felino, sino que también lo lleva por un camino más maduro, introspectivo y emocional. Todo eso, con Antonio Banderas de vuelta en su papel más entrañable.

“Gato con Botas: El último deseo” es una película para ver con toda la familia (Foto: DreamWOrks)

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA?

La historia empieza cuando el Gato con Botas, en pleno auge de su fama, descubre algo que lo sacude por completo: ya ha perdido ocho de sus nueve vidas. Esta revelación lo obliga a replantearse su existencia, a esconderse y abandonar la vida de aventuras que siempre lo definió. Pero no todo está perdido: existe una estrella mágica capaz de concederle un deseo… y con él, nuevas vidas.

A lo largo del viaje, Gato se cruza con Perrito, un chihuahua disfrazado de gato con un corazón enorme, y con Kitty Patitas Suaves, su antigua compañera de aventuras. Juntos intentan apoderarse del mapa que los llevará hasta la Estrella de los Deseos. El problema es que no son los únicos tras ese tesoro: Ricitos de Oro y los Tres Osos y el peligroso “Big” Jack Horner también están en la carrera mágica.

Y como si eso fuera poco, una amenaza aún más siniestra acecha en las sombras: un lobo que no solo representa el mayor temor del Gato, sino también una metáfora muy potente sobre la muerte y el paso del tiempo. Es ahí donde la película se eleva a otro nivel, haciéndonos reflexionar incluso a los adultos sobre lo que realmente importa en la vida.

ACTORES Y PERSONAJES DE DOBLAJE

Uno de los grandes aciertos de esta cinta es su elenco de voces. Cada actor y actriz aporta una personalidad única al personaje que interpreta, y eso se nota desde la primera escena. Aquí te los dejo en formato de lista para que los ubiques fácilmente:

Antonio Banderas como El Gato con Botas

Salma Hayek como Kitty Patitas Suaves

Harvey Guillén como Perrito

Florence Pugh como Ricitos de Oro

Olivia Colman como Mamá Osa

Ray Winstone como Papá Oso

Samson Kayo como Bebé Oso

John Mulaney como “Big” Jack Horner

Wagner Moura como La Muerte

Da’Vine Joy Randolph como Mamá Luna

Kevin McCann como Pepito Grillo

Anthony Méndez como El Doctor

El Gato con Botas regresa con su peculiar carita tierna para hacer de las suyas (Foto: DreamWorks)

¿CÓMO VER LA PELÍCULA?

“Gato con Botas: El Último Deseo” está disponible actualmente en Netflix, así que si tienes cuenta en la plataforma, solo tienes que buscarla y disfrutarla. Puedes verla con audio original en inglés o con doblaje al español latino (muy recomendable si estás viéndola en familia o con niños pequeños).

La película también está disponible con subtítulos, y si eres fan del trabajo vocal de Antonio Banderas, te recomiendo muchísimo verla en su idioma original. Su voz tiene una intensidad y carisma que realmente le da otra dimensión al personaje.

¿VALE LA PENA VERLA?

Te lo digo con total honestidad: sí, vale muchísimo la pena. Ya seas fan de la saga de Shrek, seguidor de Antonio Banderas o simplemente alguien que busca una buena historia con corazón, esta película tiene algo para ofrecerte. Es divertida, visualmente deslumbrante y emocionalmente poderosa.

Y lo más importante: nos recuerda que cada vida, incluso la última, merece ser vivida con valentía, amor y propósito. Porque, al final del día, eso es lo que realmente importa. Así que, si aún no le diste una oportunidad, ya sabes qué hacer este fin de semana.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.