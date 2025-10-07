Netflix ha reforzado su catálogo de terror previo a Halloween 2025 con la incorporación de la película más exitosa del subgénero slasher moderno. Y es que, en el 2018, esta producción acumuló 259.9 millones de dólares en la taquilla mundial, superando a títulos como “Scream” (1996, 173 millones) y “Scream 2” (1997, 172.4 millones).

Por si fuera poco, la cinta representa un hito cinematográfico al actuar como secuela directa del clásico original de 1978, ignorando todas las continuaciones intermedias para ofrecer una experiencia auténtica y renovada.

Dirigida por David Gordon Green y producida por Jason Blum, la película se desarrolla a lo largo de 109 minutos de metraje... lo que la hace ideal para una noche de terror.

Y sí, como te puedes imaginar, se trata de “Halloween” (2018), la opción perfecta para los fans que buscan revivir el esperadísimo enfrentamiento entre la icónica Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) y el asesino enmascarado que definió el slasher.

¿DE QUÉ TRATA “HALLOWEEN” (2018)?

La trama del largometraje se desarrolla 40 años después de los eventos originales, cuando Michael Myers escapa durante un traslado a una prisión de máxima seguridad.

Ahora, Laurie Strode ya no es la adolescente indefensa del primer filme. En realidad, ha pasado cuatro décadas preparándose para el regreso del asesino, viviendo recluida en una casa fortificada y entrenando constantemente.

Así, la película presenta a Myers llevando a cabo una nueva matanza en Haddonfield la noche del 31 de octubre de 2018.

Por supuesto, esto supone la oportunidad para que Laurie lo confronte y nos regale un reencuentro inolvidable.

MIRA EL TRÁILER DE “HALLOWEEN” (2018)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “HALLOWEEN” (2018)?

Jamie Lee Curtis lidera el reparto de “Halloween” (2018) con su memorable papel de Laurie Strode, pero esta vez como una mujer traumatizada que sufre de trastorno de estrés postraumático y que se ha convertido en una verdadera guerrera.

Además, Judy Greer interpreta a Karen Nelson, la hija de Laurie, mientras que Andi Matichak le da vida a Allyson Nelson, la nieta de la protagonista.

Por otro lado, Michael Myers está interpretado por James Jude Courtney, quien realizó la mayor parte del trabajo físico del personaje. Finalmente, Nick Castle, quien interpretó al asesino en 1978, regresa para una aparición especial.

¿CÓMO VER “HALLOWEEN” (2018)?

Como mencioné previamente, “Halloween” (2018) está disponible en Netflix. Por lo tanto, si te encuentras en Latinoamérica, puedes ver el filme con una suscripción activa a la plataforma de streaming.

Cabe resaltar que, en América Latina, la ficción también se encuentra en HBO Max.

En España, forma parte del catálogo de SkyShowtime y Movistar Plus; y en Estados Unidos, del de Hulu.

El póster de "Halloween", película del director David Gordon Green que se desarrolla a lo largo de 109 minutos de metraje (Foto: Universal Pictures)

