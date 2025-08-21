“Bring Her Back” (en español: “Haz que regrese”) es la nueva película de Danny y Michael Philippou, los directores australianos que causaron sensación con “Talk to Me” (2023). Así, con una narrativa inquietante y grandes actuaciones, la producción ha conquistado a miles de espectadores alrededor del mundo. ¿Ya la viste? Entonces, en las siguientes líneas, repasa conmigo los detalles clave de su desenlace. ¡Presta atención al final explicado de la cinta!

Vale precisar que la ficción narra la historia de dos hermanos, Andy (Billy Barratt) y Piper (Sora Wong), quienes -tras la muerte repentina de su padre- son enviados a vivir con una misteriosa mujer.

Ella es Laura (Sally Hawkins), una ex trabajadora social que también cuida a un niño mudo llamado Oliver (Jonah Wren Phillips).

De esta manera, lo que inicialmente parece ser un hogar de acogida... pronto se transforma en una pesadilla sobrenatural para nuestros protagonistas.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Bring Her Back”:

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “BRING HER BACK”?

ATENCIÓN SPOILERS. Hacia el final de la película de terror, se revela el gran secreto de Laura: ella quiere resucitar a su hija fallecida Cathy (Mischa Heywood), quien murió ahogada -accidentalmente- en su piscina.

Resulta que la mujer, consumida por el dolor y la desesperación, ha estudiado rituales ocultistas a través de cintas VHS rusas.

Entonces, Laura intenta recrear un ritual perturbador: poseer a un huésped con un demonio llamado Tari para luego alimentarlo con el cadáver de la persona a resucitar y, eventualmente, hacer que el demonio regurgite el alma hacia un nuevo cuerpo (el cual debe morir de la misma manera que la persona original).

Es decir, en “Bring Her Back”, Laura necesita que Piper -quien tiene discapacidad visual, al igual que su hija- muera ahogada durante una tormenta.

Además, pretende usar a Oliver como un huésped que debe alimentarse con el cuerpo de Cathy (sí, ella conservó el cadáver en su congelador).

¿QUIÉNES MUEREN EN “BRING HER BACK”?

En el clímax de la película, y al verse descubierta, Laura asesina a la trabajadora social Wendy (Sally-Anne Upton) y a Andy... atropellándolos con su auto.

A continuación, lleva a Piper a su casa para completar el ritual. Allí, la adolescente se da cuenta de que las intenciones de la mujer nunca fueron buenas y, en una de las escenas más conmovedoras del largometraje, encuentra el cadáver de su hermano.

Lamentablemente, no puede escapar de Laura, quien comienza a ahogarla en la piscina mientras Oliver observa.

El momento crucial ocurre cuando Piper grita “mamá”, lo que detiene a la mujer... al recordar las palabras que tanto anhelaba escuchar de su propia hija.

Así, en un gesto de humanidad y lucidez, Laura suelta a Piper, quien logra escapar y ser rescatada por una pareja en un vehículo que pasaba por el lugar.

LA VERDADERA IDENTIDAD DE OLIVER EN “BRING HER BACK”

Antes su triste muerte, Andy descubrió que Oliver era -en realidad- un niño desaparecido llamado Connor Bird.

Y, para tranquilidad de muchos espectadores, él logra liberarse del control demoníaco cuando cruza el límite del círculo pintado que rodea la propiedad de Laura.

Sin embargo, en declaraciones para RadioTimes, el director Danny Philippou explicó que, aunque Oliver consigue escapar de esa pesadilla, ”esas cicatrices lo acompañarán para siempre. Así que es un personaje realmente inquietante y triste”.

Cabe resaltar que “Bring Her Back” concluye con Laura recuperando el cadáver de Cathy y meciéndolo en la piscina mientras la policía llega para arrestarla.

En ese sentido, la podemos ver como una madre que, en su desesperación por recuperar a su hija, se convirtió en el monstruo que destrozó a otras familias en el camino.

Y tú, ¿estás conforme con el desenlace?

En la película "Bring Her Back", Sally Hawkins interpreta a Laura. Ella debió atravesar el duelo por la muerte de su hija Cathy (Foto: A24)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí