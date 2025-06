Al buscar para ver algo en Netflix, me topé con una novedad que me atrapó desde el título: “K.O.”. No había escuchado mucho sobre esta película francesa, pero bastó con ver los primeros minutos para saber que tenía entre manos una joya para quienes gustan de las artes marciales, el drama crudo y las historias de redención que pegan directo en el pecho.

“K.O.” se estrenó este 6 de junio en la plataforma, y honestamente, es una de esas películas que no llega con bombo y platillos, pero te sacude. En parte porque tiene algo distinto a las producciones de acción estadounidenses: es más sucia, más real, más emocional. Y sobre todo, porque está protagonizada por Ciryl Gane, el excampeón de UFC que hace su debut actoral con una intensidad que te deja sin aire.

"K. O." se ha posicionado entre las películas más vistas de Netflix tras su estreno (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “K.O.”?

La historia se desarrolla en Marsella, ese rincón del sur de Francia donde la belleza mediterránea convive con un trasfondo social tenso. Ahí conocemos a Bastien, un exluchador que carga con un pasado brutal: años atrás mató accidentalmente a su oponente durante un combate, y ahora, atormentado por la culpa, intenta redimirse ayudando a encontrar al hijo desaparecido de ese hombre.

La película mezcla muy bien acción, drama y suspenso, con escenas de combate coreografiadas de manera impecable, pero también con pausas narrativas que te permiten conectar con el dolor y la humanidad de sus personajes. En medio de esta búsqueda aparece Kenza, una policía que investiga una red de narcotráfico, y que termina cruzando su camino con Bastien. Sus historias se entrelazan de forma muy natural, como dos almas rotas que se enfrentan a un sistema podrido y a sus propios fantasmas.

¿QUIÉN ACTÚA EN “K.O.”?

Ciryl Gane

Alice Belaidi

Foued Nabba

Maleaume Paquin

Ibrahima Keita

Anne Azoulay

Samuel Jouy

Virgile Bramly

Malone Ettori

Nafy Souare

Maëva El Aroussi

La actriz Alice Belaidi en la película "K. O." (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ DEBERÍAS VERLA?

Si eres fan de películas como “The Cage” o incluso títulos clásicos del cine de acción europeo, “K.O.” te va a enganchar. Pero lo que realmente la hace especial es ese enfoque humano en medio de la violencia. No es solo golpear por golpear, cada pelea tiene una carga emocional detrás. Además, todo el trabajo visual tiene ese sello de calidad de Empreinte Digitale, la productora francesa detrás del proyecto, que ya es conocida por apostar fuerte al cine de acción con alma.

¿CÓMO VERLA?

“K.O.” ya está disponible en el catálogo global de Netflix, así que no necesitas buscar enlaces extraños ni esperar doblajes: puedes verla en francés con subtítulos, o elegir el doblaje en inglés si lo prefieres. La duración es perfecta para una noche de sofá, sin que se sienta ni demasiado corta ni eterna. Ideal si lo que quieres es una película de acción que también tenga algo que contar.

