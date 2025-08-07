Tras “The Life List“, ”Carry-On” y “Purple Hearts“, la actriz Sofia Carson se ha consolidado como una estrella absoluta de Netflix y esta vez es la protagonista de un drama romántico que ha conmovido a miles de personas alrededor del mundo con una historia con vibras de “Me Before You” y que, según FlixPatrol, lidera el top global como la película más vista de la plataforma de streaming en estos momentos. ¿Quieres saber más sobre la producción? Entonces, esta nota es para ti.

Resulta que la cinta dirigida por Iain Morris se desarrolla a lo largo de 112 minutos de metraje, tiempo en el que se adapta a las pantallas una famosa novela de la autora Julia Whelan.

De esta manera, el filme llega a conectar con su audiencia al hacernos cuestionar sobre el dolor que supone para nuestros seres queridos tomar una decisión personal definitiva y drástica.

La película a la que me refiero es “Mi año en Oxford“ (en su idioma original: ”My Oxford Year“), la cual también nos invita a reflexionar sobre las elecciones que realmente importan y las personas con las que vale la pena compartir el incierto tiempo que nos queda en este plano.

¿DE QUÉ TRATA “MI AÑO EN OXFORD”?

“Mi año en Oxford“ narra la historia de Anna De La Vega, una joven estadounidense ambiciosa que parte hacia la Universidad de Oxford para cumplir el sueño de su infancia: estudiar poesía victoriana durante un año en ese prestigioso centro educativo.

Vale precisar que la chica tiene una vida completamente encaminada, pues una oferta de trabajo muy bien remunerado la espera al volver.

Sin embargo, un día conoce a un profesor encantador e inteligente que amenaza con cambiar profundamente su vida... y sus planes.

MIRA EL TRÁILER DE “MI AÑO EN OXFORD”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “MI AÑO EN OXFORD”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Mi año en Oxford“:

Sofia Carson como Anna De La Vega

Corey Mylchreest como Jamie Davenport

Dougray Scott como William Davenport

Catherine McCormack como Antonia Davenport

Harry Trevaldwyn como Charlie Butler

Hugh Coles como Ridley

Poppy Gilbert como Cecelia Knowles

Barney Harris como Ian

¿CÓMO VER “MI AÑO EN OXFORD”?

Tal como te puedes imaginar, “Mi año en Oxford“ es una producción exclusiva de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutarla, asegúrate de contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming de la “N” roja.

El póster de "Mi año en Oxford", película dirigida por Iain Morris que se desarrolla a lo largo de 112 minutos de metraje (Foto: Netflix)

