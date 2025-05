El pasado 6 de mayo del 2025, el catálogo de Netflix en Estados Unidos sumó una nueva película de acción que ha causado sensación entre el público del país norteamericano, dado que se posicionó en el Top 10 de títulos más vistos de la plataforma de streaming. En ese sentido, ¿sabes exactamente de qué trata la producción? Pues, te invito a descubrirlo en las siguientes líneas.

Vale precisar que el filme está dirigido por Danishka Esterhazy y se desarrolla a lo largo de 95 minutos de metraje, tiempo en el que figuras como Chad Michael Collins, Ryan Robbins y Sharon Taylor asumen roles principales en la historia.

Así, con un guion a cargo de Sean Wathen, la cinta nos invita a sumergirnos en un intenso relato cargado de acción y suspenso.

La película no es otra que “Sniper: The Last Stand” (en español: “Sniper: La última resistencia”), la cual forma parte de la saga cinematográfica que nació con “Sniper” (1993).

¿DE QUÉ TRATA “SNIPER: THE LAST STAND”?

“Sniper: The Last Stand” se centra en el francotirador Brandon Beckett y en el agente Zero, quienes son enviados a Costa Verde para liderar un grupo de soldados de élite contra una milicia implacable.

Entonces, con el fin evitar que un traficante de armas libere una superarma mortal, Beckett se enfrenta a un nuevo reto: dar órdenes en lugar de recibirlas.

De esta manera, con el tiempo y la munición agotándose en una carrera por salvar a la humanidad, el equipo deberá superar todas las adversidades para sobrevivir.

MIRA EL TRÁILER DE “SNIPER: THE LAST STAND”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “SNIPER: THE LAST STAND”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Sniper: The Last Stand”:

Chad Michael Collins como Brandon Beckett

Ryan Robbins como Ezekiel “Zero” Rosenberg

Sharon Taylor como Hera

Manuel Rodriguez-Saenz como Nova

Vusi Kunene como Modise

Sizo Mahlangu como Luan Zondi

Noxolo Dlamini como Annika aka Angel

Arnold Vosloo como Ryker Kovalov

Rob van Vuuren como Mauser Maxim

Shamilla Miller como Nadia

¿CÓMO VER “SNIPER: THE LAST STAND”?

Como mencioné previamente, “Sniper: The Last Stand” está disponible en el catálogo de Netflix en Estados Unidos. Por lo tanto, si te encuentras en este territorio y quieres disfrutar de la película, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.

En Latinoamérica y España, por otro lado, la producción se puede alquilar y/o comprar en portales como iTunes.

FICHA TÉCNICA DE “SNIPER: THE LAST STAND”

Título original: “Sniper: The Last Stand”

“Sniper: The Last Stand” Año: 2025

2025 Duración: 95 min.

95 min. País: Estados Unidos

Estados Unidos Dirección: Danishka Esterhazy

Danishka Esterhazy Guion: Sean Wathen

Sean Wathen Música: Andries Smit

Andries Smit Fotografía: Trevor Calverley

Trevor Calverley Compañía: Blue Ice Pictures

Blue Ice Pictures Distribuidora: Sony Pictures Home Entertainment

El póster de "Sniper: The Last Stand", película dirigida por Danishka Esterhazy que se desarrolla a lo largo de 95 minutos de metraje (Foto: Sony Pictures Home Entertainment) ×

