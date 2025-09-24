El regreso de Jimmy Kimmel a la conducción de “Jimmy Kimmel Live!” no fue un episodio cualquiera en la televisión estadounidense. Tras una semana marcada por la polémica y la suspensión temporal del programa, el presentador volvió el martes 23 de septiembre a escena con un monólogo cargado de disculpas, autocrítica y un alegato apasionado en defensa de la libertad de expresión.

TODO LO QUE DIJO JIMMY KIMMEL EN SU RETORNO A ABC

El estudio lo recibió con un prolongado aplauso. Vestido con un traje azul y una corbata a rayas, Kimmel agradeció a su equipo, a sus colegas y, en un gesto que sorprendió a muchos, también a quienes habitualmente lo critican. “Quiero agradecer a quienes no apoyan mi programa ni mis creencias, pero aun así apoyan mi derecho a compartirlas”, expresó con emoción, arrancando ovaciones de pie.

Uno de los momentos más llamativos fue cuando reconoció públicamente el apoyo de voces conservadoras como Ben Shapiro, Clay Travis, Mitch McConnell, Rand Paul e incluso el senador Ted Cruz. “Se necesita valentía para alzar la voz contra esta administración. Lo hicieron y merecen reconocimiento”, afirmó. La frase provocó un silencio respetuoso en el set, antes de que estallaran nuevos aplausos.

Fiel a su estilo, Kimmel no dejó pasar la oportunidad de dirigir sus dardos contra Donald Trump. Lo acusó de hostigar a periodistas y de querer decidir qué noticias son “las correctas”, algo que calificó como una amenaza directa a la libertad de prensa. “El Gobierno de Estados Unidos quiere elegir qué noticias son válidas. No es tan llamativo como silenciar a un comediante, pero es mucho más grave”, señaló.

El comediante también aprovechó para ironizar sobre la situación. “Trump ha intentado cancelarme y, en vez de eso, ha forzado a millones de personas a verme”, dijo entre risas nerviosas, antes de rematar con un comentario polémico: “Quizás tenga que publicar los papeles de Epstein para distraer la atención de esto”. La mezcla de humor y denuncia volvió a encender el debate en redes sociales.

El martes 23 de septiembre, Jimmy Kimmel, de 57 años, inició su monólogo ante el público coreando su nombre (Foto: AFP)

SIN EMBARGO, HUBO ESPACIO PARA LA VULNERABILIDAD

Con voz entrecortada, Kimmel reconoció que sus comentarios sobre el asesinato del activista Charlie Kirk fueron inoportunos y que nunca pretendió hacerlos ver como un chiste. “Entiendan que nunca fue mi intención restarle importancia al asesinato de un joven. No creo que tenga nada de gracioso”, afirmó, visiblemente conmovido.

El presentador también se dirigió a quienes lo acusaron de señalar a personas específicas en sus críticas. “Entiendo que para algunos, eso les pareció inoportuno o poco claro, o quizás ambas cosas, y para quienes creen que sí señalé a alguien, entiendo por qué están molestos”, añadió, buscando cerrar una herida que aún divide a parte de la audiencia.

Para concluir, Kimmel dejó un mensaje que resonó más allá de las paredes del estudio: “Este programa no es importante. Lo importante es que podamos vivir en un país que nos permita tener un programa como este”. Una reflexión que convirtió su regreso en algo más que televisión: en un recordatorio del frágil equilibrio entre el humor, la crítica y la democracia.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.