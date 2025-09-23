Jimmy Kimmel regresará a ABC este martes tras su suspensión y lo hace principalmente por su equipo de trabajo. Según un informe del Daily Mail, el presentador de “Jimmy Kimmel Live!” decidió volver “por respeto a todos los que trabajan con él”.

La fuente citada explicó que Kimmel quería asegurarse de que su personal no perdiera más días de trabajo ni de pago.

“Él quería que su equipo tuviera tiempo para pensar en sus próximos pasos”, señaló el informante, asegurando que, aunque el comediante “podría no dejar ABC ahora, se irá cuando termine su contrato en 2026, a menos que le ofrezcan una gran suma de dinero”.

De no ser por su equipo, la misma fuente afirmó que Kimmel “habría querido dejar ABC y no pensaba regresar”.

Días atrás, el programa del comediante, al aire desde 2003, había sido “suspendido indefinidamente” después de un monólogo en el que habló sobre la muerte de Charlie Kirk.

Durante ese segmento, Kimmel criticó a quienes, según él, “en el grupo MAGA intentan desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como alguien que no pertenece a ellos”.

Esta declaración provocó que Nexstar Media, conglomerado de estaciones de TV, expresara su “fuerte objeción” al contenido.

Tras la polémica, Kimmel recibió el respaldo de varios presentadores de late-night y de más de 400 celebridades que calificaron la suspensión como “un momento oscuro para la libertad de expresión”. Incluso Howard Stern se unió a los suscriptores de Disney+ que cancelaron el servicio en protesta.

El lunes se confirmó que “Jimmy Kimmel Live!” volverá al aire tras “conversaciones reflexivas”, aunque Sinclair Broadcast Group —propietario de varias filiales de ABC— seguirá reemplazando el programa por noticieros en ciertos mercados.

De acuerdo con el medio citado, nadie del equipo sabe qué dirá Kimmel en su monólogo de regreso, pero la fuente aseguró que “no se quedará callado” y que “la última semana le ha dado más fuerza”, por lo que se espera que “salga con todo”.

¿Qué dijo Jimmy Kimmel sobre Charlie Kirk?

Durante el monólogo de la polémica, Kimmel sugirió que el presunto responsable del asesinato de Charlie Kirk pertenecía a “la pandilla MAGA” en lugar de a la izquierda política y acusó a Trump de simular pesar por la muerte del activista para obtener “ventaja política”.

El presentador había condenado previamente el homicidio y la respuesta de quienes lo celebraron, pero sus bromas en los días previos a la suspensión se centraron principalmente en republicanos a quienes acusó de utilizar el hecho, incluyendo a Eric Trump (“Este pobre tipo quizás necesite que alguien lo adopte”, dijo Kimmel), al vicepresidente JD Vance (y “su pequeño dedo manchado de rímel”), y al director del FBI Kash Patel, quien en un video aparece olfateando repetidamente un micrófono.

