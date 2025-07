La película “Jurassic World Rebirth” (en Latinoamérica: “Jurassic World: Renace” y en España: “Jurassic World: El renacer“) está próxima a estrenarse a solo tres años después de ”Jurassic World Dominion“, que se presentó como la conclusión de la saga. Esta nueva entrega se anuncia como un nuevo comienzo que mezcla el terror con la acción prehistórica. Pero entre tantas expectativas sobre la producción de Universal Pictures, los fans se preguntan si tiene una escena post-créditos

Si quieres saber si es necesario quedarte hasta el final de los créditos de la película, dirigida por Gareth Edwards (Godzilla, Rogue One) y que se estrena el 2 de julio en Estados Unidos y España, atento a la nota.

¿“JURASSIC WORLD REBIRTH” TIENE ESCENA POST-CRÉDITOS?

No, “Jurassic World Rebirth” no tiene ninguna escena post-créditos. La película concluye su historia antes de que aparezcan los créditos finales, y no hay un vistazo extra que prepare el terreno para una secuela o spin-off.

¿Es el fin de la saga?

No necesariamente significa que Universal Pictures descarte futuras entregas, solo que en esta ocasión, el equipo creativo prefirió cerrar el relato sin agregar un epílogo adicional.

A lo largo de los años, las películas de “Jurassic Park” y “Jurassic World” rara vez han tenido escenas post-créditos. La excepción fue “Jurassic World: El Reino Caído” (2018), que cerró con un breve avance de los dinosaurios en las ciudades humanas.

FICHA TÉCNICA DE “JURASSIC WORLD REBIRTH”

Título original: Jurassic World Rebirth

Jurassic World Rebirth Año: 2025

2025 Duración: 134 min.

134 min. País: Estados Unidos

Estados Unidos Dirección: Gareth Edwards

Gareth Edwards Guion: David Koepp

David Koepp Música: Alexandre Desplat

Alexandre Desplat Fotografía: John Mathieson

John Mathieson Compañías: Amblin Entertainment, Universal Pictures, The Kennedy/Marshall Company, Latina Pictures

Amblin Entertainment, Universal Pictures, The Kennedy/Marshall Company, Latina Pictures Distribuidora: Universal Pictures

