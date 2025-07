Si estás viendo la temporada 2 de “Kaiju No. 8″, seguramente te quedaste con la boca abierta al ver a ese nuevo personaje de actitud despreocupada pero que impone desde el primer segundo: Gen Narumi. Y es que la serie no solo ha subido el nivel en animación y narrativa, sino que también nos está presentando a figuras clave que van a marcar un antes y un después en esta historia de ciencia ficción.

En medio de los estragos causados por los kaiju, justo cuando parecía que ya conocíamos a todos los pesos pesados de la Fuerza de Defensa, aparece este tipo con cabello bicolor, ojos intensos y un aire tan despreocupado como letal. Y si tú también te preguntaste “¿quién es este y por qué se ve tan confiado?”, prepárate, porque Gen Narumi no es cualquier soldado: es el capitán de la Primera División y, según muchos, el combatiente anti-kaiju más poderoso de Japón.

La segunda temporada del anime "Kaiju No. 8" se compone de 11 episodios en total (Foto: Production I.G)

¿QUIÉN ES GEN NARUMI?

Gen Narumi es uno de esos personajes que rompe con todos los estereotipos. Es joven, carismático, excéntrico… y brutalmente eficiente. Se le conoce como “el más fuerte de Japón” en combate directo contra kaiju, y no es para menos: sus habilidades, experiencia y liderazgo lo han convertido en una leyenda viviente dentro del universo de “Kaiju No. 8”.

Su aspecto lo hace inconfundible: delgado pero fuerte, cabello negro con mechas grises (sí, él se las tiñó), ojos rojos intensos y una actitud que parece más propia de un gamer adicto que de un capitán militar. Pero ojo, eso es solo fuera del campo de batalla. En combate, Gen es puro enfoque y estrategia.

SU PERSONALIDAD: ¿VAGO O GENIO?

Una de las cosas más interesantes de Gen es su dualidad. Fuera de servicio, es un fanático de los videojuegos, las redes sociales y las figuras de acción. De hecho, suele ignorar órdenes si está ocupado en alguna de sus “aficiones”. Sin embargo, una vez pisa el campo de batalla, su transformación es total: se vuelve serio, meticuloso y letal.

Muchos lo subestiman por su actitud relajada, pero incluso el director general Isao Shinomiya confía ciegamente en él, al punto de haberle asignado la protección de todo el país. Y si bien su relación con otros capitanes, como Soshiro Hoshina de la Tercera División, es tensa y competitiva, lo cierto es que nadie duda de su talento.

Gen Narumi en "Kaiju No. 8" (Foto: Production I.G)

¿QUÉ PAPEL CUMPLE EN LA HISTORIA?

Gen hace su primera gran aparición en esta segunda temporada del anime como el nuevo líder de la Primera División, la unidad más poderosa de todas. Además, es mentor de Kikoru Shinomiya, lo que refuerza su rol clave dentro de la historia. Desde su llegada, su presencia cambia el tono del conflicto: ya no solo se trata de sobrevivir, sino de contraatacar con inteligencia y precisión.

En los capítulos recientes, ya lo hemos visto enfrentarse a poderosos kaiju, incluidos duplicados creados por Kaiju No. 9. Y lo impresionante es que, aunque esté en clara desventaja, Gen siempre encuentra la forma de leer los movimientos del enemigo, adaptarse y dar un golpe certero.

SUS PODERES Y HABILIDADES

Aquí es donde Gen brilla como nadie. Porta el arma Numbers Weapon 1, creada a partir del cuerpo del primer Kaiju de clasificación número, y unas gafas especiales llamadas RT-0001, hechas con las retinas de Kaiju No. 1. Estas le permiten predecir los movimientos de cualquier ser vivo al leer impulsos cerebrales. Sí, literalmente puede ver el futuro en combate.

Además, Gen posee una habilidad natural para utilizar partes de kaiju muertos como armas, algo que muy pocos pueden hacer. Su velocidad, fuerza, resistencia y capacidad de análisis táctico están al nivel de los mejores personajes del anime. Y por si fuera poco, su combate cuerpo a cuerpo es tan refinado que rivaliza con los mejores artistas marciales de la Defensa.

ESTILO DE LUCHA: PURA BRUTALIDAD TÉCNICA

Gen utiliza un estilo único llamado Técnica de Bayoneta del Escuadrón, en el que combina cortes, estocadas y disparos con una precisión quirúrgica. Tiene varias técnicas nombradas, como Eruption Slash o Seven-Branched Sword, esta última tan poderosa que puede partir edificios mientras genera explosiones en cadena.

A esto se suma su capacidad de adaptarse a casi cualquier enemigo, incluso aquellos con habilidades impredecibles como el Kaiju No. 11, cuyo estilo basado en agua lo obligó a evolucionar su armamento y percepción hasta niveles casi sobrenaturales.

DÓNDE VER “KAIJU NO. 8” Y SEGUIR A GEN NARUMI

La temporada 2 de Kaiju No. 8 se transmite todos los viernes en Crunchyroll, con simulcast para usuarios de Estados Unidos y otros países. Y si todavía no la has empezado, te la recomiendo al 100%. Es un shonen fresco, visualmente espectacular (gracias a Production I.G. y Studio Khara) y con personajes que te atrapan desde el primer capítulo. Ahora que Gen Narumi está en escena, la historia solo puede ir en una dirección: hacia arriba.

