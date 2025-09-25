¿Estás listo para disfrutar del último episodio de la temporada 2 de “Kaiju No. 8”? Pues, a continuación, conoce cuándo, a qué hora y dónde podrás ver el esperado capítulo 02x11 del anime online... el cual trae consigo más acción, drama y criaturas colosales. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que los anteriores episodios de la adaptación del manga de Naoya Matsumoto han subido la tensión de la trama.

Por lo tanto, en este final de temporada, se espera confrontaciones decisivas contra el Kaiju No. 9, el desarrollo del conflicto interno de Kafka Hibino y batallas épicas con efectos de alto impacto.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Kaiju No. 8” - T2:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 11 DE “KAIJU NO. 8” - TEMPORADA 2?

El episodio 11 de la segunda entrega del anime se estrena el sábado 27 de septiembre del 2025, por lo que es una excelente opción para tu maratón del fin de semana.

¿ A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 11 DE “KAIJU NO. 8” - TEMPORADA 2?

Los capítulos de la temporada 2 se han estrenado semanalmente, sin ninguna interrupción en la programación, y en los siguientes horarios.

Países Horario Estados Unidos 7:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:00 a.m. España 4:00 p.m.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 11 DE “KAIJU NO. 8” - TEMPORADA 2?

Crunchyroll es la plataforma oficial para ver “Kaiju No. 8”. Entonces, si no te quieres perder el episodio, tan solo necesitas contar con una cuenta activa. Este es el LINK OFICIAL.

LISTA DE ANTERIORES EPISODIOS DE LA TEMPORADA 2 DE “KAIJU NO. 8”

Episodio 1. Arma kaiju. Kafka va en misión con su nuevo escuadrón y se enfrenta de nuevo al Kaiju No. 9.

Kafka va en misión con su nuevo escuadrón y se enfrenta de nuevo al Kaiju No. 9. Episodio 2. La prueba de la nueva generación. Dos agentes son promovidos a la élite de la Fuerza de Defensa y enfrentan nuevos retos.

Dos agentes son promovidos a la élite de la Fuerza de Defensa y enfrentan nuevos retos. Episodio 3. El escuadrón más poderoso. El Kaiju No. 9 reaparece dividido en dos y sobrepasa a la Fuerza de Defensa.

El Kaiju No. 9 reaparece dividido en dos y sobrepasa a la Fuerza de Defensa. Episodio 4. El hombre llamado Isao Shinomiya. Tras lograr su transformación, Kafka debe derrotar al poderoso Kaiju No. 9.

Tras lograr su transformación, Kafka debe derrotar al poderoso Kaiju No. 9. Episodio 5. Quiero ser más fuerte. Narumi y Kikoru renuevan su determinación; Kafka afronta el precio de su poder.

Narumi y Kikoru renuevan su determinación; Kafka afronta el precio de su poder. Episodio 6. Espécimen compatible. Reno Ichikawa es elegido para empuñar el arma Numbers 6, la más poderosa.

Reno Ichikawa es elegido para empuñar el arma Numbers 6, la más poderosa. Episodio 7. Obstáculos. La confianza entre Iharu y Reno se convierte en arma clave en combate.

La confianza entre Iharu y Reno se convierte en arma clave en combate. Episodio 8. Destino. Kafka aprende a luchar sin depender del poder de Kaiju No. 8.

Kafka aprende a luchar sin depender del poder de Kaiju No. 8. Episodio 9. Augurio. Una horda de kaiju invade simultáneamente Tokio, generando caos absoluto.

Una horda de kaiju invade simultáneamente Tokio, generando caos absoluto. Episodio 10. Desastres reiterados. La batalla contra las fuerzas de Kaiju No. 9 se desata con toda su fuerza.

El anime "Kaiju No. 8" combina acción y fantasía a lo largo de su trama (Foto: Production I.G)

