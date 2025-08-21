El episodio 6 de la temporada 2 del anime “Kaiju No. 8” promete traer más emoción que nunca. Y es que, tras la devastadora muerte de Isao Shinomiya a manos del Kaiju No. 9, Soshiro Hoshina debe tomar la decisión más arriesgada de su carrera en medio de una importante reunión que busca estrategias contra la amenaza. Pero, ¿sabes cómo ver este capítulo? Pues, en las siguientes líneas, te presento la fecha, la hora y el link para disfrutarlo en Crunchyroll. ¡Presta atención!

Vale precisar que la serie es la adaptación del manga homónimo de Naoya Matsumoto y, a lo largo de su segunda entrega, nos muestra a Kafka Hibino tratando de demostrar su utilidad para las Fuerzas de Defensa.

De esta manera, con la amenaza del Kaiju No. 9 intensificándose, nuestro protagonista debe luchar por mantener su humanidad mientras enfrenta monstruos cada vez más peligrosos.

Antes de continuar, mira el tráiler de la temporada 2 de “Kaiju No. 8″:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 6 DE LA TEMPORADA 2 DE “KAIJU NO. 8”?

Este es el sexto episodio de los 11 que conforman la segunda entrega del anime de Crunchyroll y está programado para estrenarse el sábado 23 de agosto del 2025.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 6 DE LA TEMPORADA 2 DE “KAIJU NO. 8”?

En la siguiente tabla, conoce el horario de lanzamiento del capítulo de acuerdo con el territorito en el que te encuentres.

Horario de estreno según el país:

Países Horario Estados Unidos 7:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:00 a.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:00 a.m. Paraguay, Argentina, Uruguay 11:00 a.m. España 4:00 p.m.

Recuerda que el capítulo inicialmente está disponible para su transmisión en vivo y, 30 minutos después, puedes encontrarlo completo en el streaming.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 6 DE LA TEMPORADA 2 DE “KAIJU NO. 8”?

Al igual que el resto del anime, el episodio 6 de la temporada 2 de “Kaiju No. 8″ es parte del catálogo de Crunchyroll.

Por lo tanto, para disfrutar de la producción sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming.

Con este detalle en consideración, puedes ingresar al LINK OFICIAL del espectáculo televisivo.

Mina Ashiro en una escena del episodio 6 de la temporada 2 del anime "Kaiju No. 8" (Foto: Production I.G)

