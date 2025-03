CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de vengar la muerte de su esposo, Brunhilde Blum (Anna Maria Mühe) intenta seguir con su vida junto a su amigo Reza Shadid (Yousef ‘Joe’ Sweid) y sus hijos, Nela (Emilia Pieske) y Tim (Lilian Rosskopf) en la segunda temporada de “La dama de los muertos” (“Woman of the Dead” en inglés y “Totenfrau” en su idioma original), sin embargo, una exhumación amenaza con revelar la evidencia de los crímenes de la protagonista de la serie austriaca de Netflix. ¿Fue descubierta y encarcelada? A continuación, te cuento lo que pasó con Blum y su familia.

La nueva entrega del thriller de acción basado en la novela alemana homónima de Bernhard Aichner, empieza con Blum y Reza intentando evitar que la policía encuentre los restos del cuerpo de Edwin Schönborn. Aunque se roban algunas partes y la esconden en otro ataúd, no logran impedir que la agente Wallner de la BKA inicie una investigación. A pesar de que aún no tiene pruebas en contra de Blum, la agente federal está segura que ella es la culpable y se empeña en arrestarla.

En tanto, un hombre irrumpe en la funeraria de la protagonista de “La dama de los muertos” en busca de un video de Edwin Schönborn. Cuando Blum lo sorprende, se destapa una pelea brutal. Tras escapar, el atacante herido se comunica con su cómplice y pone en marcha el plan B: secuestrar a Nela para presionar a Blum. Aprovechan que la joven salió con su novio Alex, el sobrino de Johanna Schönborn, y que Brunhilde está en la estación de policía.

La agente Wallner está segura de que Blum es la culpable de todos los crímenes en la temporada 2 de "La dama de los muertos" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “LA DAMA DE LOS MUERTOS”?

Aunque Blum y Reza declaran lo mismo y no hay pruebas para detenerla, Wallner se niega a dejar marcharse hasta que el abogado Wagenschaub asume su caso. El hombre no solo aparece para liberarla, también le muestra un video de Nela secuestrada y le pide el video de Edwin. Blum no tiene idea del video al que se refiere, pero sabe que él es la única pista que tiene para encontrar a su hija, así que consigue su dirección.

Cuando lo confronta, Wagenschaub revela que solo seguía órdenes y que lo presionaron con revelar que es consumidor de videos de abuso y tortura. La conversación se vuelve violenta y termina con la muerte del abogado. Blum escapa de la escena del crimen y continúa con su incansable búsqueda.

La aparición del cadáver del atacante de Blum, que fue asesinado por su cómplice, le da a Wallner las pruebas para ordenar la captura de Blum. Al ver que la situación se torna aún más complica, Reza lleva a Tim a un lugar seguro y se entrega por el asesinato de Edwin Schönborn. No obstante, la agente federal está segura de que miente para proteger a Blum.

Con la muerte de su hijo, Johanna Schönborn, está desesperada por proteger su parte de la compañía, principalmente de Sarkissian, quien quiere quedarse con la mayoría. Para evitarlo, la poderosa mujer le da una pista sobre el paradero de Nela. Blum llega al lugar, pero solo encuentra a otras víctimas de tráfico de personas. Gracias a su intervención, dos rehenes logran escapar y se presentan ante Wallner.

Nela (Emilia Pieske) fue secuestrada por Sarkissian para presionar a Blum en la temporada 2 de "La dama de los muertos" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “LA DAMA DE LOS MUERTOS”?

Aunque Blum sigue siendo la principal sospechosa para Wallner, también comprende que eso solo es una parte de lo que se esconde en ese pueblo. Ordena investigar a Sarkissian y su empresa, lo que le da la ventaja a Johanna, quien no tendrá que lidiar con su socio si lo declaran culpable de algún delito. Por su parte, Blum secuestra a Tamar, la hermana de Sarkissian y propone un intercambio por su hija.

Sin embargo, la protagonista de “La dama de los muertos” pierde el control de la situación y queda a merced de su rehén. Un viejo conocido la salva, pero asesina a la hermana de Sarkissian. Consiguen la ayuda de otra amiga para el intercambio, pero no resulta nada bien. Sarkissian se da cuenta del engaño y se marcha con Nela.

Cuando Alex intenta denunciar el secuestro de Nela, el oficial Lambert lo intercepta y lo lleva ante Badal Sarkissian, ya que trabaja para él. Por otro lado, Wallner queda fuera del caso y Danzberger, quien ayuda a Johanna Schönborn, asume el mando. Para evitar más alboroto, libera a Reza y sigue otra línea de investigación. No obstante, Wallner no se da por vencida y decide buscar a Sarkissian.

Para evitar la intromisión de la agente federal, Lambert intenta asesinarla, pero Wallner se defiende y mata a su compañero. Mientras asimila todo lo ocurrido, recibe la llamada de Blum, quien le pide ayuda para encontrar a su hija. A pesar de estar suspendida, Wallner acepta y detiene a Sarkissian.

¿Qué contiene el video de Edwin Schönborn y quién lo buscaba?

Aunque Badal Sarkissian ordenó secuestrar a Nela para conseguir el video de Edwin Schönborn, solo era un favor para el candidato gobernador del estado Richard Lange, quien aparece en uno de los videos del fallecido Edwin. Por temor a que eso afecte su candidatura, decide recuperarlo a cualquier precio. Pero cuando Sarkissian queda expuesto y pierde a su hermana, lo deja solo.

El secuestro de Nela se convierte en su manera de vengarse de Blum por matar a Tamar. Además, envía a uno de sus secuaces a eliminar a Reza y Tim. No obstante, el amigo de Blum logra evitar la muerte. En tanto, Johanna recupera a su sobrino y Blum sigue rastro de su hija.

¿Logran rescatar a Nela?

Cuando Blum y Wallner descubren dónde está retenida Nela, idean un arriesgado plan para rescatarla antes de que sea demasiado tarde. Aunque llegan al edificio, uno de los sicarios de Badal lo libera y se lleva a la joven. En el proceso, Wallner resulta herida, pero no se detiene y continúa ayudando a Blum.

Al final de la segunda temporada de “La dama de los muertos”, Blum logra liberar a su hija tras asesinar a Sarkissian. Wallner se enfrenta al sicario, lo asesina, pero muere debido a sus heridas. Encuentran tres cuerpos en una propiedad de Lange, pero antes de que puedan arrestarlo, el político se suicida. Johanna pretende postularse para ocupar el lugar de Lange. Blum queda en silla de ruedas y aún debe arreglar su relación con sus hijos.

Badal Sarkissian en la temporada 2 de "La dama de los muertos" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “LA DAMA DE LOS MUERTOS”?

La segunda temporada de “La dama de los muertos” está disponible en Netflix desde el 19 de marzo de 2025, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie austriaca solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.