Desde su estreno, el 12 de marzo de 2025, “Bienvenidos a la familia” (“Welcome to the Family” en inglés) se ha posicionado en el Top 10 de las series más populares de Netflix. Por lo tanto, los usuarios de la plataforma de streaming de la N roja y los fanáticos de las comedias, preguntan por una segunda entrega de la producción mexicana creada y dirigida por Mark Alazraki. Entonces, ¿habrá temporada 2? A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

Cuando un jefe de la mafia le arrebata su departamento por culpa de una deuda de su padre, con el que no tiene relación desde hace muchos años, Cristina (Marimar Vega) decide confrontarlo. Durante la discusión, Raúl Ruiz Lezama (Arturo Beristáin) sufre un infarto y su hija decide esconder el cuerpo hasta confirmar que sea parte de su testamento. Luciana (Erika Buenfil), la nueva esposa de Raúl, se opone rotundamente, hasta que descubre que tampoco recibirá nada de la herencia.

Las dos protagonistas de “Bienvenidos a la familia” deciden unir fuerzas por el bien de sus respectivas familias. Luciana tiene una hija adolescente llamada Inés (Carla Adell), mientras que Cristina debe proteger a sus tres hijos y su cuñado. Aunque tienen un plan para engañar a todos, surger varias complicaciones: la persecución de Aldama, la vecina chismosa Olga (Ana Layevska), el detective Ordoñez (Erick Elías) y el regreso de Benjamín.

Cristina (Marimar Vega) y Luciana (Erika Buenfil) unen fuerzas para quedarse con la herencia de Raúl Ruiz en la serie mexicana "Bienvenidos a la familia" (Foto: Netflix)

“BIENVENIDOS A LA FAMILIA” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, Netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la comedia mexicana codirigida por Jorge Macaya. Aunque en el último episodio se resuelve el conflicto principal y se muestra lo que sucedió con los protagonistas y los personajes secundarios, es posible que los creadores apuesten por una nueva tanda de episodios.

Al final de la primera temporada de “Bienvenidos a la familia”, el plan de Cristina y Luciana sigue en marcha, pero Horacio tiene un gran avance en su caso y poco después descubre la verdad y arresta a la culpable. En tanto, el resto del grupo debe lidiar con Aldama, quien vuelve a dejarlos en la calle.

Mientras Cristina se enfrenta al interrogatorio del detective Horacio Ordonez (Erick Elías), Luciana y su familia intentan demostrar que Aldama es el culpable de todo. Gracias al trabajo en equipo, lo consiguen, al igual que quedarse con la herencia de Raúl Ruiz sin enfrentar cargos.

No obstante, no queda claro si Cristina aceptará los sentimientos de su cuñado Moi (Martín Altomaro). La vecina chismosa Olga (Ana Layevska) sale del hospital, pero no encuentra el borrador de su libro y Benjamín (Jezzini) se queda sin dinero en el extranjero. Así que, aún existe la posibilidad de continuar estas historias.

Por lo pronto, solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix, que suele tomarse unas semanas para evaluar la reacción de la audiencia y en base a dichas cifras decidir renovar o cancelar una serie.

Al final de "Bienvenidos a la familia", Olga (Ana Layevska) salió del hospital, pero no logró encontrar el borrador de su novela sobre los Ruiz (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “BIENVENIDOS A LA FAMILIA”?

“Bienvenidos a la familia” está disponible en Netflix desde el 12 de marzo de 2025, por lo tanto, para ver la nueva serie mexicana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.