Este 4 de junio de 2025 aterrizó en Netflix la tercera temporada de “La primera vez”, la adictiva serie colombiana que se enfoca nuevamente en Eva Samper y Camilo Granados, cuyo romance se pone a prueba, después de que el muchacho se convierte en padre, por lo que debe decidir entre su hija o la mujer que ama. Si ya hiciste una maratón de este drama romántico adolescente y acabaste en una sola tanda los nuevos 10 episodios, de seguro te estás preguntando si tendrá una cuarta entrega. A continuación, lo que sabemos.

Antes te mencionamos que si aún no viste esta producción del que muchos están hablando, puedes disfrutarla en el gigante de streaming. Se ambiente en los años 70 en un colegio sólo de hombres al que llega la primera chica, rompiendo moldes y estereotipos, y también uno que otro corazón.

En "La primera vez 3", Camilo debe decidir entre su hija y la mujer que ama (Foto: Caracol Televisión)

¿“LA PRIMERA VEZ” TENDRÁ TEMPORADA 4?

Debido a que la tercera entrega de la serie colombiana recién llegó este 4 de junio a la plataforma de streaming, aún es pronto saber si “La primera vez” tendrá cuarta temporada; por tanto, habrá que esperar qué tan buena recepción de la audiencia tengan sus diez nuevos episodios.

Una vez que pasen algunas semanas, recién Netflix se animará a pronunciarse sobre la confirmación o cancelación de esta producción. Pero si tomamos en cuenta de que si el interés del público se mantiene como en anteriores entregas, es probable que reciba luz verde.

Sara Pinzón como Luisa en una escena de la temporada 3 de la serie colombiana "La primera vez" (Foto: Netflix)

SI CONFIRMAN LA CUARTA TEMPORADA DE “LA PRIMERA VEZ”, ¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA?

A pesar de que aún es incierto el futuro de “La primera vez” – Temporada 4, si Netflix le da luz verde para renovarla es probable que esta podría estrenarse a mediados o finales de 2026.

La primera entrega llegó a la pantalla en febrero de 2023, la segunda en julio de 2024 y la tercera el 4 de junio de 2025.

La actriz colombiana Francisca Estévez asume el rol protagonista de Eva Samper desde la primera temporada del drama romántico "La primera vez" (Foto: Netflix)

¿QUÉ VERÍAMOS EN UNA POSIBLE CUARTA TEMPORADA?

¡CUIDADO ALERTA DE SPOILERS! Tomando en cuenta cómo acaba el final “La primera vez 3” (no revelaremos mucho para no arruinarte la serie), en el que Camilo presenta su novela “Mi primera chica”, en clara referencia a su amada Eva, él nos estaría demostrando que por fin logró estabilidad en el plano amoroso y profesional. No sólo ello, se centrará en el cuidado de su hija con Luisa, a quien pese no amar, le dará todo su respaldo por el bienestar de su nena. Ella también está de acuerdo.

Por lo tanto, si se renueva una entrega más, veríamos a Granados en su nueva faceta como padre de familia y cómo divide su tiempo para su pequeña, su amada Eva y sus responsabilidades en el campo laboral. ¿Logrará todo lo que ha planeado?

