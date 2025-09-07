Seamos honestos, “La Revuelta” fue una de las sorpresas más refrescantes de la televisión española en su primera temporada. Y ahora, después de meses de espera (y bastantes memes por el camino), por fin vuelve David Broncano y su equipo a RTVE, con una nueva entrega de este programa que mezcla humor, entrevistas y caos en partes iguales.

La segunda temporada de “La Revuelta” llega este lunes 8 de septiembre con nuevos invitados, las clásicas improvisaciones en directo y esa esencia irreverente que tanto caracteriza al formato. La cita es a las 21:40 (hora peninsular española), en directo por La 1 y también disponible a través de RTVE Play, en streaming.

¿A QUÉ HORA SE EMITE “LA REVUELTA”?

La nueva temporada arranca a las 21:40, justo en el horario prime time de La 1 de TVE. Si vives fuera de España, puedes consultarlo en tu huso horario local. Además, si no puedes verlo en directo, RTVE Play ofrece la opción de ver cada episodio bajo demanda en cualquier momento. Lo que significa que no hay excusa para perderse el regreso de este fenómeno.

¿DÓNDE SE PUEDE VER “LA REVUELTA” TEMPORADA 2?

Como ya sucedía con la primera temporada, puedes ver “La Revuelta” en directo por La 1 o desde cualquier dispositivo conectado a RTVE Play, la plataforma de streaming gratuita de RTVE. Todos los episodios estarán disponibles ahí, junto con clips destacados, entrevistas y contenido extra.

Y para los más fanáticos, también existe un canal temático de La Revuelta dentro de RTVE Play, que ofrece programación ininterrumpida 24/7 con momentos memorables del programa.

David Broncano cuando era presentador de "La resistencia", una versión anterior a "La revuelta" (Foto: Movistar+)

¿QUIÉNES ACOMPAÑAN A BRONCANO?

En esta nueva etapa, David Broncano vuelve al centro del escenario, rodeado de su equipo habitual:

Ricardo Castella, cómico veterano y líder de la banda del programa.

Grison, campeón de beatbox y comediante de reacción rápida.

Jorge Ponce, que probablemente seguirá cruzando media ciudad con un cable para hacer sus reportajes imposibles.

Y a este núcleo duro se suman colaboradores de lujo como Valeria Ros, Lala Chus, Pantomima Full, Ernesto Sevilla, Yunez Chaib, Pablo Ibarburu y muchos más. También se espera que regresen invitados especiales como Antonio Resines o Dani Rovira, que ya han pasado por el teatro de La Revuelta.

¿QUÉ NOVEDADES TRAE LA REVUELTA?

En cuanto a las novedades de esta temporada, lo cierto es que tampoco sabemos mucho. Como siempre, todo forma parte del misterio que rodea al programa. Pero algo se ha filtrado desde el FesTVal (Festival de Televisión de Vitoria), donde uno de sus creadores, Ricardo Castella, adelantó entre risas que este año podrían poner un “poste de telégrafo” en el escenario.

Más allá de ese humor absurdo que tanto los caracteriza, el programa ha tenido un arranque de curso brillante. En menos de un año, ha acumulado premios como el Premio Ondas 2024 al Mejor Programa de Entretenimiento, cuatro Premios Iris y el Premio Fundación Secretariado Gitano 2024 ‘Comunica con Conciencia’. Nada mal para un formato que nació con la intención de ser cualquier cosa menos convencional.

¿QUIÉN VA A SER EL INVITADO O INVITADA DEL PRIMER PROGRAMA?

Y como cada año, llega la gran pregunta: ¿quién será el primer invitado o invitada? La respuesta, como siempre, es “no lo sabemos”. “La Revuelta” nunca anuncia de forma anticipada quién aparecerá cada noche, y eso forma parte de su encanto.

En la temporada pasada todos especulaban con grandes nombres, y al final el protagonista fue Aitor Francesena, un momento emotivo que se alejó completamente de lo esperado. Esta vez, Ricardo Castella ha adelantado que ya tienen definido quién será, y que “es alguien conocido”, pero sin dar más pistas. Así que solo queda esperar.

