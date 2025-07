Dirigida y creada por Jorge Dorantes y Scott Gold, “Los gringo hunters” es una serie mexicana de Netflix que sigue a un equipo de élite de la policía que persigue fugitivos estadounidenses en Tijuana mientras un oscuro complot se desenvuelve dentro de sus filas. Desde su estreno, el 9 de julio de 2025, esta producción ha llamado la atención por su trama. De hecho, algunos se preguntan si está inspirada en una historia de la vida real.

El thriller policiaco también cuenta con la dirección de Alonso Álvarez, Adrian Grunberg, Natalia Beristain y Jimena Montemayor. Mientras que el guion estuvo a cargo de Jorge Dorantes, Scott Gold, Ana Sofía Clerici, Gabriel Nuncio, Augusto Mendoza, Gabriela Vidal y Manuel Alcalá.

Manuel Masalva, Hector Kotsifakis, Andrew Leland Rogers, Sebastian Roché, Jessica Lindsey, Dean Simone, Clayton Conroy, Dale Carley, Norman Delgadillo, Dean Jagger, Mayra Hermosillo, Harold Torres, Brooks Crouse, Russell Moeller, Enrique Arreola, Waldo Facco, Adolfo Madera y Conchi León conforman el reparto de “Los gringo hunters”.

Harold Torres interpreta a Nico Bernal en una escena de la serie mexicana “Los gringo hunters” (Foto: Netflix)

“LOS GRINGO HUNTERS” ¿SE BASA EN UNA HISTORIA REAL?

La respuesta corta es sí. “Los gringo hunters” está basada en una historia real. De hecho, está inspirada en una unidad de élite de la policía mexicana que se encarga de atrapar a fugitivos americanos que escapan de la justicia de su país y se esconden en México.

De acuerdo con un artículo del Washington Post, “Un estadounidense sospechoso de asesinato huyó a México. Los Gringo Hunters lo esperaban” (“A U.S. murder suspect fled to Mexico. The Gringo Hunters were waiting”) escrito por Kevin Sieff en 2022, “Gringo Hunters” es el apodo informal de la Unidad de Enlace Internacional.

Esta unidad especial se especializa en encontrar y detener fugitivos extranjeros, especialmente estadounidenses, que llegan a México para no enfrentar al sistema legal de Estados Unidos.

Por su parte, Deadline informó que en 2022, este grupo policial logró detener y deportar a mil 600 fugitivos en 2022, entre ellos, criminales de la lista de los Diez más buscados del FBI y millonarios acusados de fraude.

La historia de "Los gringo hunters", serie mexicana que tiene 12 episodios, está basada en hechos reales (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “LOS GRINGO HUNTERS”?

“Los gringo hunters” está disponible en Netflix desde el 9 de julio de 2025, por lo tanto, para ver el nuevo thriller dramático solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí