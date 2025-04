Creo que no exagero al decir que esta noticia conmovió a miles en todo el mundo. El domingo 13 de abril nos dejó Mario Vargas Llosa, a los 89 años, en Lima. Su fallecimiento duele tanto en distintas personas porque se siente que se fue alguien que, sin conocerlo en persona, nos acompañó durante años a través de sus libros. La triste confirmación de este suceso la dio su hijo Álvaro Vargas Llosa con un comunicado que no solo fue claro, sino también profundamente conmovedor. Habló de una vida “larga, múltiple y fructífera”, y no puedo evitar estar de acuerdo: pocos escritores han marcado a tantas generaciones como él.

El comunicado evidenció un tono íntimo con el que la familia decidió despedirlo: sin ceremonias públicas, solo con los más cercanos, como él lo pidió. Sus restos serán incinerados, y ese deseo tan personal recuerda la enorme contradicción que era Mario: tan universal y tan reservado a la vez. Es curioso, ¿no? Porque su obra, aunque profundamente latinoamericana, siempre tuvo esa mirada amplia, crítica y humana del mundo.

Con profundo dolor, hacemos público que nuestro padre, Mario Vargas Llosa, ha fallecido hoy en Lima, rodeado de su familia y en paz. @morganavll pic.twitter.com/mkFEanxEjA — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) April 14, 2025

Desde que se dio a conocer la noticia, vinieron a la mente de sus fanáticos tantas imágenes suyas: en entrevistas, en entregas de premios, en debates públicos. Pero, sobre todo, empezaron a recordar a través de sus personajes, de sus historias, de esas narrativas complejas que se sentían vivas. Y claro, también en las veces que su literatura traspasó el papel y cobró vida en la pantalla grande y chica, pues, aunque no todas sus obras han sido adaptadas, las que lo fueron dejaron huella.

Por eso hoy quise escribir esto como una manera de homenajearlo, pero también de compartir contigo esas adaptaciones que quizás viste o que valdría la pena volver a ver ahora que Vargas Llosa ha partido. Son versiones que, con sus matices, intentaron capturar esa esencia narrativa suya, tan única, tan rica en detalles y tan dura a veces.

Así que, si tú también sientes ese nudo en la garganta por su partida, o simplemente quieres celebrar su legado desde otro ángulo, acompáñame a repasar algunas de las mejores adaptaciones de sus libros al cine y la televisión. Porque Mario Vargas Llosa no solo se leía… también se veía, y de formas muy memorables.

Mario Vargas Llosa falleció en Lima el domingo 13 de abril de 2025 (Foto: AFP)

LAS MEJORES ADAPTACIONES AL CINE Y TELEVISIÓN DE OBRAS DE MARIO VARGAS LLOSA

1. “La ciudad y los perros”

Año: 1985

1985 País: Perú

Perú Sinopsis: En el Leoncio Prado de Lima, colegio militar de la capital de Perú, las condiciones de vida son tremendamente duras, tanto por la obligación y observancia del código castrense como por la asunción de otro código no escrito impuesto por los cadetes, alumnos del internado, que no es otro que el de la ley de la selva: devorar para no ser devorado. El sistema genera un universo de traiciones y lealtades donde el machismo y la brutalidad surgen como valores principales.

2. “Pantaleón y las visitadoras”

Año: 1999

1999 País: Perú

Perú Sinopsis: Muy a su pesar, Pantaleón Pantoja, un capitán del ejército peruano, recibe de sus superiores la orden de llevar a cabo la misión de montar un burdel en plena selva amazónica, para así poder satisfacer las necesidades sexuales de la tropa destinada en una zona tan remota y tener contentos a los soldados. Pantoja pondrá todo su empeño y su disciplina en la tarea.

3. “La fiesta del chivo”

Año: 2006

2006 País: España

España Sinopsis: Santo Domingo (República Dominicana), año 1992. Urania Cabral (Isabella Rossellini) regresa a su ciudad natal. Apenas reconoce al viejo calvo y desdentado que yace en su lecho, mudo e inmóvil, casi inerte. Es su padre, Agustín Cabral, alias “Cerebrito”, presidente del Senado y mano derecha del dictador Rafael Trujillo durante muchos, muchos años. Hasta que cayó en desgracia. Pero de aquello ha pasado mucho tiempo. Todo ello lo recuerda Urania, a través de su ingenua mirada infantil. Se lo cuenta a su tía y a sus primas, que no entienden por qué Uranita ha estado tanto tiempo sin venir a verlos, a ellas y a su propio padre. Urania les cuenta que tampoco ha podido olvidar el día en que Agustín, inexplicablemente, fue repudiado por el Jefe. Hubiera hecho cualquier cosa por él, por recuperar su favor. En aquellos mismos días, Amadito, Antonio de la Maza y otros conspiradores planeaban acabar con la vida del Chivo, acribillándolo en su Chevrolet, y terminar así, tras tres décadas de feroz dictadura, con uno de los dictadores más crueles y sanguinarios de América Latina.

4. “Los cachorros”

Año: 1973

1973 País: México

México Sinopsis: El niño Cuéllar entra a sexto de primaria en un colegio para varones. Mientras se baña en la regadera después de haber jugado un partido de fútbol, es atacado por Judas, el perro del colegio que andaba suelto por descuido. La operación deja a Cuéllar sin pene pero con testículos. Aunque sus amigos prometen guardar el secreto, todos se enteran de lo ocurrido. Años después esa situación le crea grandes problemas que van afectando su estabilidad emocional.

5. “Realidad y ficción”

Año: 1990

1990 País: Estados Unidos

Estados Unidos Sinopsis: Adaptación de la novela autobiográfica “La tía Julia y el escribidor”, de Mario Vargas Llosa. Narra las primeras experiencias de un joven que quiere ser escritor y que, al mismo tiempo, vive un tórrido romance con una tía suya.

6. “Travesuras de la niña mala”