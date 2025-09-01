La décima edición de “MasterChef Celebrity” arranca con paso firme este lunes 1 de septiembre de 2025 desde las 22:10 horas (hora peninsular española). La Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) ha elegido esta franja estelar para su esperado regreso, consolidando el programa como uno de los buques insignia del prime time. Conoce todos los detalles de esta competición gastronómica entre famosos en los siguientes párrafos. No te lo puedes perder.
¿DÓNDE VERLO EN TV Y EN STREAMING?
El estreno —y todos los capítulos que le seguirán más adelante— se emitirán en el canal La 1 desde ese mismo horario en adelante. La estrategia es clara: mantener una programación continuada, semanal y en el mejor momento para captar audiencias.
Si estás en España, podrás verlo en directo en La 1. Pero si prefieres flexibilidad o te encuentras en movilidad, “MasterChef Celebrity 10″ también está disponible en RTVE Play, la plataforma oficial que permite ver los episodios completos en streaming, incluso retomarlos donde lo dejaste.
Su regreso coincide con una estrategia más amplia de RTVE para reforzar la parrilla del inicio de temporada. La oferta de “MasterChef Celebrity 10″ se suma a entrevistas de alto perfil y a otros concursos de famosos para competir frente al regreso de rivales como “El Hormiguero”.
LOS CONCURSANTES DEL “MASTERCHEF CELEBRITY 10″
El jurado sigue siendo el trío imbatible formado por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera. En esta edición, 16 famosos de diversos ámbitos como la música, el periodismo y el espectáculo se pondrán a prueba bajo su mirada.
- Valeria Ros: actriz, cómicay presentadora
- Soraya Arnelas: artista y exconcursante de OT
- Juanjo Bona: artista y exconcursante de OT
- José Manuel Parada: presentador
- Rosa Benito: colaboradora televisiva
- Miguel Torres: exfutbolista
- Mala Rodríguez: artista
- Alejo Sauras: actor
- Mariló Montero: presentadora y escritora
- Quique Torito: reportero y colaborador televisivo
- Masi Rodríguez: actriz e influencer
- Necko Vidal: autor e influencer
- David Amor: actor y cómico
- Charo Reina: artista y actriz
- Jorge Luengo: ilusionista
- Valeria Vegas: periodista
Siempre con corazón solidario, la décima edición mantiene el premio de 75.000 euros para donación a una ONG elegida por el ganador, más 4.000 euros por programa para el mejor chef del día. Además, los aspirantes reciben formación adicional gracias al Basque Culinary Center.
Entre retos creativos, tensión en el plató y momentos televisivos que captan emociones y risas por igual, esta edición promete mantener la esencia que ha hecho de “MasterChef Celebrity” un espectáculo imprescindible: famosos cocinando a contrarreloj, eliminaciones dramáticas... todo en prime time.
¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí.