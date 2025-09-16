La docuserie “Matchroom: El Gran Showmen” estará disponible a partir del 17 de septiembre de 2025, en Netflix, la serie ofrece acceso inédito al mundo de Matchroom Sports —una de las promotoras deportivas más influyentes del mundo—, siguiendo la visión y el legado del padre e hijo Barry y Eddie Hearn, dos de los grandes nombres de la promoción deportiva internacional.

La expectiva es alta debido a la calidad narrativas de Box to Box Films, responsables del éxito “F1: Drive to Survive” y “At Home with the Furys”. La serie promete mostrar el espectáculo, drama familiar y rivalidades en torno a la expansión global de Matchroom, cubriendo desde las decisiones en la sala de juntas hasta el vértigo en el ring, los dardos y el snooker. Warren Smith, productor ejecutivo de la serie, ha destacado: “Nada estuvo fuera de límites”, subrayando el nivel de acceso y transparencia logrado, aspecto que convierte al documental en uno de los más esperados del año.

Sobre el proyecto, Barry y Eddie Hearn han expresado que este acceso total permitirá al público ver como nunca antes lo que ocurre tras bambalinas en Matchroom.

Eddie Hearn, al igual que su padre, han revelado que han dado acceso total para que se realice la docuserie “Matchroom: El Gran Showmen” (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “MATCHROOM: EL GRAN SHOWMEN”?

La docuserie “Matchroom: The Greatest Showmen” sigue a Barry y Eddie Hearn en su viaje por llevar a Matchroom Sports al siguiente nivel, abriendo las puertas de su imperio familiar para mostrar negociaciones, rivalidades, éxitos y la dinámica de poder entre generaciones. Con acceso sin precedentes a eventos, vestidores y decisiones clave, el espectador podrá conocer desde dentro cómo se construye una compañía líder en boxeo y otros deportes de espectáculo, con participación de figuras como Anthony Joshua, Katie Taylor, Luke Littler y muchos más.

¿CÓMO VER LA SERIE “MATCHROOM: THE GREATEST SHOWMEN” EN NETFLIX?

“Matchroom: El Gran Showmen” estará disponible globalmente en Netflix desde el miércoles 17 de septiembre de 2025. Para ver la serie, solo hay que tener una suscripción activa a Netflix y acceder a la plataforma ese día; todos los episodios se lanzan en simultáneo.

"Matchroom: The Greatest Showmen”, la historia real de un imperio deportivo, se estrena el 17 de septiembre de 2025 por Netflix (Foto: Netflix)

FICHA TÉCNICA “MATCHROOM: THE GREATEST SHOWMEN”

Título original: Matchroom: The Greatest Showmen

Matchroom: The Greatest Showmen Año: 2025

2025 Tipo: Serie documental

Serie documental Temporadas/Episodios: 1 temporada, 6 episodios (aprox. 50 min c/u)

1 temporada, 6 episodios (aprox. 50 min c/u) Estreno: 17 de septiembre de 2025 (global, exclusiva de Netflix)

17 de septiembre de 2025 (global, exclusiva de Netflix) País: Reino Unido

Reino Unido Idioma: Inglés

Inglés Dirección: Jake Jones

Jake Jones Protagonistas: Barry Hearn, Eddie Hearn

Barry Hearn, Eddie Hearn Productora: Box to Box Films

Box to Box Films Distribuidora: Netflix

Netflix Temáticas: Deportes, boxeo, promoción deportiva, documental, negocios familiares.

