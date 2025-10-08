A lo largo de los años, hemos sido testigos de los crímenes más perturbadores en los Estados Unidos. Pareciera que en ese país los homicidas seriales son comunes, pero eso no quiere decir que deba ser normalizado, sino todo lo contrario. En medio de esa lista de criminales, hay un caso del pasado que está volviendo a la notoriedad por un documental de Netflix que está por estrenarse: el caso del asesino BTK.

Dennis Rader, detrás de esa fachada de hombre común —padre, esposo, líder religioso— escondía un monstruo. Ahora, este nuevo documental se centra en abordar la historia desde un ángulo completamente distinto: el de su hija. “Mi padre, el asesino BTK” se estrena este 10 de octubre y te aseguro que no es una producción más.

Dirigido por Skye Borgman, quien ya ha trabajado en otros casos reales como “American Murder: The Family Next Door” y “Unknown Number”, este nuevo proyecto nos presenta una mirada íntima y dolorosa. A través de los ojos de Kerri Rawson, hija de Dennis Rader, la historia deja de ser solo sobre asesinatos y se convierte en una exploración profunda del trauma, la identidad y la lucha por seguir adelante.

Imagen promocional del documental de Netflix titulado "Mi padre, el asesino BTK" (Foto: Netflix)

LA VERDADERA HISTORIA DEL DOCUMENTAL “MI PADRE, EL ASESINO BTK” DE NETFLIX

¿Quién fue Dennis Rader, el asesino BTK?

Durante casi tres décadas, Dennis Rader logró mantener una doble vida. Ante la comunidad de Wichita, Kansas, era un ciudadano ejemplar: trabajaba, participaba en su iglesia y hasta lideraba un grupo de scouts. Pero en secreto, era el asesino BTK —siglas en inglés de Bind, Torture, Kill (Atar, Torturar, Matar)—, responsable de 10 asesinatos cometidos entre 1974 y 1991.

Los crímenes de BTK desconcertaron a las autoridades, quienes no hallaron al culpable, pero había algo que llamaba mucho la atención, además de la brutalidad de los hechos: el asesino enviaba mensajes perturbadores a los medios, incluyendo cartas y dibujos detallando sus crímenes, lo que mantenía a la comunidad en un constante estado de miedo.

El caso BTK no solo destruyó familias, también dejó una herida profunda en Wichita. Durante décadas, la comunidad vivió sabiendo que un asesino estaba suelto, pero sin saber quién. El documental también rescata ese contexto, mostrando cómo un crimen de este tipo afecta a toda una ciudad.

¿Cómo atraparon al asesino BTK?

Después de años de silencio, sin mandar pistas sobre sus crímenes, en 2004 Rader cometió un error. Volvió a contactar con la prensa, enviando mensajes como si nada. Fue su necesidad de reconocimiento lo que lo delató: uno de esos envíos contenía un disquete que fue rastreado hasta su iglesia. Ahí, finalmente, se reveló su identidad. La policía lo arrestó en 2005 y fue condenado a 10 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional.

Para Kerri, el golpe fue doble. Perdió al padre que conocía y tuvo que enfrentar el peso del estigma público. Aun así, en vez de esconderse, eligió hablar, escribir un libro (“A Serial Killer’s Daughter”) y ahora, contar su historia en este documental.

El documental "Mi padre, el asesino BTK" se centra en la hija del criminal Dennis Rader (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA EL DOCUMENTAL?

“Mi padre, el asesino BTK” no se centra únicamente en los asesinatos, como otros documentales del género. Aquí, el enfoque principal es el de Kerri Rawson, la hija de Rader, quien en 2005 se enteró que su padre, quizá una de las personas que más amaba, era el asesino en serie más buscado de su ciudad durante su hora de almuerzo.

En esta producción vemos cómo Kerri reconstruye su infancia y juventud, enfrentando recuerdos que cobran nuevos significados. También sigue las pistas de los investigadores que descubrieron la verdadera identidad de BTK, e incluso explora la posibilidad de que haya más víctimas no reconocidas.

