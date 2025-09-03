En un escenario donde abundan las temporadas largas y complejas, las miniseries de solo tres episodios se han ganado un lugar especial entre los amantes del suspenso y el drama. Netflix ha apostado fuerte por este formato ágil y efectivo, ideal para quienes buscan historias intensas y resolutivas en pocas horas, sin sacrificar calidad ni profundidad argumental.

Si quedaste atrapado con títulos como “Dos tumbas” y tienes ganas de más producciones cortas que te mantengan al borde del asiento, aquí te presentó siete miniseries imprescindibles que he seleccionado y solo tienen tres capítulos que te permiten maratonear en una tarde. Cada una ofrece un relato compacto, lleno de tensión, misterio y giros inesperados que te dejarán pensando mucho después del final.

LAS MINISERIES QUE PUEDES VER DESPUÉS DE “DOS TUMBAS” EN NETFLIX

Dos Tumbas es una miniserie basada en hechos reales que narra la investigación de la desaparición de una joven y la lucha de su abuela para esclarecer la verdad. A continuación, conoce otras producciones interesantes que puedes ver por Netflix.

“Un marinero en la guerra”: Al estallar la Segunda Guerra Mundial, dos marineros de un buque mercante noruego deben enfrentar la brutalidad de una guerra en la que nunca quisieron estar.

En "Un marinero en la guerra", el barco de Kristoffer Joner tenía una tripulación de civiles (Foto: Netflix)

“Criminal: Alemania” : Un policía intenta que la impasible amante de un asesino en serie confiese dónde se encuentra un cadáver. La inspectora jefe se lo juega todo y decide.

: Un policía intenta que la impasible amante de un asesino en serie confiese dónde se encuentra un cadáver. La inspectora jefe se lo juega todo y decide. Criminal: España : policías y sospechosos recurren a juegos psicológicos durante los interrogatorios, en los que a veces descubrir la verdad justifica la falta de ética.

: policías y sospechosos recurren a juegos psicológicos durante los interrogatorios, en los que a veces descubrir la verdad justifica la falta de ética. “Criminal: Francia” : Una sala de interrogatorios, la policía de París y los sospechosos; nada más. Los secretos y la verdad bailan entre luces y sombras.

: Una sala de interrogatorios, la policía de París y los sospechosos; nada más. Los secretos y la verdad bailan entre luces y sombras. “Malas influencias: El lado oscuro de las redes en la infancia”: Una docuserie británica que investiga el impacto de las redes sociales en la infancia y la adolescencia, convirtiéndose rápidamente en un éxito en Netflix.

"Malas influencias: el lado oscuro de las redes sociales en la infancia”, una serie de Netflix. (Foto: Netflix)

“Los Asesinatos del Tylenol”: Una miniserie que documenta el caso real de los envenenamientos por Tylenol en Chicago en 1982, destacando la investigación y el impacto en la sociedad.

James W. Lewis tiene un papel importante en la serie documental "Caso no resuelto: Los asesinatos del Tylenol" (Foto: Netflix)

“Arenas movedizas”: Después de que una tragedia en un centro escolar conmocione a un barrio rico de Estocolmo, una adolescente aparentemente equilibrada acaba acusada de asesinato.

El thriller nórdico "Arenas movedizas se basa en un best-seller que mezcla drama psicológico con novela policiaca (Foto: Netflix)

