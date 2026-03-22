Uno de los animes shonen más adictivos y aclamados desde su estreno en 2016, y que actualmente forma parte del catálogo de Netflix, pronto se despedirá de la plataforma. Hablamos de “Mob Psycho 100”, una historia sobrenatural con tres temporadas cargadas de acción, comedia y momentos emocionales que han convertido al joven Mob y a su peculiar maestro en personajes de culto entre los fans del género. Si aún no la has visto o la dejaste a medias, este es el momento ideal para darle play antes de que salga del servicio. En los siguientes párrafos te contamos hasta cuándo estará disponible y por qué deberías verla.

Kageyama Shigeo es la figura principal del póster oficial del anime "Mob Psycho 100" (Foto: BONES)

¿CUÁNDO SE DESPIDE DE NETFLIX?

La primera temporada de “Mob Psycho 100″ se despide de Netflix el próximo 22 de mayo de 2026, así que si te fascina este tipo de producciones es momento que vayas a la plataforma de streaming y comiences a verla.

Se desconocen los motivos de su salida, aunque la razón principal casi siempre suele ser la expiración de los acuerdos de licencia.

¿DE QUÉ TRATA “MOB PSYCHO 100″?

“Mob Psycho 100″ sigue a Shigeo Kageyama, un estudiante de octavo grado apodado “Mob” que parece ser una persona discreta, pero en realidad posee destructivas habilidades psíquicas que prefiere ocultar. Debido a que pierde el control de ellas con frecuencia, busca la ayuda del autoproclamado exorcista Arataka Reigen, quien busca aprovechar las habilidades del muchacho.

A medida que la historia avanza, Mob se enfrenta a espíritus, otros psíquicos y organizaciones que quieren usar habilidades sobrenaturales para dominar a los demás, mientras lidia con sus inseguridades, su autoestima y el miedo a hacer daño cuando sus emociones llegan al límite.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “MOB PSYCHO 100″

LOS PRINCIPALES PERSONAJES DE “MOB PSYCHO 100″

Shigeo Kageyama (Mob): es un adolescente tímido con poderes psíquicos descomunales que intenta llevar una vida normal.

es un adolescente tímido con poderes psíquicos descomunales que intenta llevar una vida normal. Arataka Reigen: su “maestro” y jefe, quien es un autoproclamado médium sin poderes reales, carismático y estafador, pero también figura mentora para Mob.

su “maestro” y jefe, quien es un autoproclamado médium sin poderes reales, carismático y estafador, pero también figura mentora para Mob. Dimple / Hoyuelo: sspíritu maligno que termina acompañando a Mob, tratando de aprovechar sus poderes, pero actuando a veces como aliado.

sspíritu maligno que termina acompañando a Mob, tratando de aprovechar sus poderes, pero actuando a veces como aliado. ​Ritsu Kageyama: hermano menor de Mob, popular y buen estudiante, que envidia los poderes psíquicos de Shigeo y desarrolla sus propios conflictos con ellos.

hermano menor de Mob, popular y buen estudiante, que envidia los poderes psíquicos de Shigeo y desarrolla sus propios conflictos con ellos. ​Teruki Hanazawa (Teru): estudiante psíquico muy poderoso y orgulloso de sus habilidades, que inicialmente ve a los demás como inferiores, pero evoluciona tras enfrentarse a Mob.

RESUMEN DE CADA TEMPORADA DE “MOB PSYCHO 100”

Temporada 1: Mob trabaja como “ayudante” de Reigen, exorcizando espíritus mientras intenta ser un estudiante normal y contener sus emociones para que sus poderes no se descontrolen. A la vez, descubre que hay otros psíquicos y acaba enfrentándose a una organización criminal que quiere usar habilidades sobrenaturales para dominar a los demás.

Mob trabaja como “ayudante” de Reigen, exorcizando espíritus mientras intenta ser un estudiante normal y contener sus emociones para que sus poderes no se descontrolen. A la vez, descubre que hay otros psíquicos y acaba enfrentándose a una organización criminal que quiere usar habilidades sobrenaturales para dominar a los demás. Temporada 2: La serie profundiza en el crecimiento emocional de Mob: relaciones, autoestima y lo que significa usar sus poderes de forma responsable. Aparecen enemigos mucho más poderosos y una versión más grande de la organización Garra, lo que lleva a batallas más intensas y a que tenga que definir qué tipo de persona quiere ser, más allá de ser “el psíquico más fuerte”.

La serie profundiza en el crecimiento emocional de Mob: relaciones, autoestima y lo que significa usar sus poderes de forma responsable. Aparecen enemigos mucho más poderosos y una versión más grande de la organización Garra, lo que lleva a batallas más intensas y a que tenga que definir qué tipo de persona quiere ser, más allá de ser “el psíquico más fuerte”. Temporada 3: Mob intenta centrarse en la escuela, sus amigos y su futuro, mientras sigue trabajando como exorcista a medio tiempo con Reigen. La temporada cierra su arco personal: se enfrenta a sus propios miedos, a la presión de sus poderes y a un descontrol emocional extremo que pone a prueba todo lo que aprendió sobre sí mismo y sobre aceptar quién es.

Sho Suzuki es uno de los personajes claves de esta adaptación del manga homónimo de ONE (Foto: BONES)

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