Es momento de despedirnos de la séptima temporada del anime “My Hero Academia” (en su idioma original: “Boku no Hero Academia”), dado que su episodio 21 cierra esta emocionante entrega de la producción. Así, seguro quieres saber cómo llega a su clímax la guerra entre héroes y villanos. Por ello, en las siguientes líneas, te presento la fecha, la hora y el link de Crunchyroll para que no te pierdas ningún detalle del último capitulo de la season 7 (S7 E159). ¡Presta atención!

Vale precisar que el anime se basa en el manga homónimo de Kohei Horikoshi, texto que concluyó su historia en agosto del 2024.

Sin embargo, la franquicia se ha seguido expandiendo con películas como ”Boku no Hero Academia The Movie You’re Next”, entre otras producciones.

Antes de continuar, mira el adelanto del episodio 21 de la temporada 7 de “My Hero Academia”:

¿DE QUÉ TRATA EL ÚLTIMO EPISODIO DE LA TEMPORADA 7 DE “MY HERO ACADEMIA”?

El capítulo con el que culmina la séptima entrega del anime se titula “Battle Without a Quirk” y se centra en la esperada lucha final entre All Might y All For One.

Lo cierto es que, para mantener al villano alejado de Shigaraki y fusionar su poder, All Might tiene un último as en la manga... en un intento de llevar esta guerra entre héroes y villanos a su conclusión definitiva.

Previamente, también pudimos ver el conflicto emocional entre Ochaco Uraraka e Himiko Toga, mostrándose de forma metafórica en la secuencia final de la temporada que puedes apreciar debajo de estas líneas.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO FINAL DE LA TEMPORADA 7 DE “MY HERO ACADEMIA”?

El episodio 21 de la temporada 7 de “My Hero Academia” se lanza el sábado 12 de octubre del 2024 en Japón y a nivel internacional.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO FINAL DE LA TEMPORADA 7 DE “MY HERO ACADEMIA”?

Como es usual en Crunchyroll, el episodio 07x21 de “My Hero Academia” estará disponible desde las primeras horas de su día de lanzamiento.

Pacific Daylight Time: 2:30 a.m.

2:30 a.m. Eastern Daylight Time: 5:30 a.m.

5:30 a.m. Central European Summer Time: 10:30 a.m.

10:30 a.m. Indian Standard Time: 3 p.m.

3 p.m. Australian Central Standard Time: 7 p.m.

El episodio 21 de la temporada 7 del anime "My Hero Academia" promete sorprender a los fans (Foto: BONES)

Japón: 17:30 horas

17:30 horas Estados Unidos: 2:30 a.m. (PT) / 5:30 a.m. (ET)

2:30 a.m. (PT) / 5:30 a.m. (ET) México: 3:30 a.m.

3:30 a.m. Guatemala: 3:30 a.m.

3:30 a.m. Honduras: 3:30 a.m.

3:30 a.m. El Salvador: 3:30 a.m.

3:30 a.m. Nicaragua: 3:30 a.m.

3:30 a.m. Costa Rica: 3:30 a.m.

3:30 a.m. Perú: 4:30 a.m.

4:30 a.m. Colombia: 4:30 a.m.

4:30 a.m. Panamá: 4:30 a.m.

4:30 a.m. Ecuador: 4:30 a.m.

4:30 a.m. Venezuela: 5:30 a.m.

5:30 a.m. Bolivia: 5:30 a.m.

5:30 a.m. República Dominicana: 5:30 a.m.

5:30 a.m. Puerto Rico: 5:30 a.m.

5:30 a.m. Paraguay: 6:30 a.m.

6:30 a.m. Chile: 6:30 a.m.

6:30 a.m. Argentina: 6:30 a.m.

6:30 a.m. Brasil: 6:30 a.m.

6:30 a.m. Uruguay: 6:30 a.m.

6:30 a.m. España: 11:30 a.m.

¿CÓMO VER EL EPISODIO FINAL DE LA TEMPORADA 7 DE “MY HERO ACADEMIA”?

Para disfrutar del episodio S7 E159 de “My Hero Academia”, tan solo asegúrate de contar con una suscripción activa al servicio de streaming Crunchyroll.

De esta manera, podrás ingresar sin problemas al LINK oficial.

Izuku Midoriya es el protagonista de cada una de las temporadas del anime "My Hero Academia" (Foto: BONES)