Antes de Midoriya estaba Koichi, un héroe sin licencia de barrio que se haría conocido como Amable-Man antes de volverse el vigilante The Crawler.

Como antesala al lanzamiento de la octava y última temporada de “My Hero Academia”, a Crunchyroll ha llegado “My Hero Academia: Vigilantes”, una adaptación del manga del mismo nombre, que es un spin-off de “Boku no Hīrō Akademia”, escrito por Hideyuki Furuhashi e ilustrado por el mangaka que se hace llamar Betten Court.

Precuela de la serie original, “My Hero Academia: Vigilantes” tiene lugar cinco años antes del ingreso de Izuku Midoriya a l Academia U.A., cuando All Might todavía podía usar por completo sus poderes.

El anime, que también ha sido desarrollado por el estudio Bones, sigue a Koichi Haimawari, un estudiante universitario que nunca pudo convertirse en héroe profesional, debido a que su don no es considerado lo suficientemente atractivo para el oficio, pero que, sin embargo, es reclutado por un inquietante vigilante para combatir el crimen al margen de la ley.

A diferencia de “My Hero Academia”, “Vigilantes” fue anunciado como un anime un tanto más oscuro, donde los matices entre lo correcto y lo incorrecto son divididos apenas por una frontera muy delgada.

El equipo principal de "My Hero Academia: Vigilantes": Pop☆Step, The Crawler y Knuckleduster (Foto: Bones)

¿CÓMO VER “MY HERO ACADEMIA: VIGILANTES”?

“My Hero Academia: Vigilantes” fue estrenada el 7 de abril por Crunchyroll, a las 8:15 am (hora del Pacífico).

Desde entonces, el anime lanza nuevos episodios todos los lunes, tanto con subtítulos como con doblaje al español, inglés y otros idiomas.

Para acceder a Crunchyroll solo necesitas una suscripción, que al menos en el Perú cuesta desde S/15 mensuales.

¿A QUÉ HORA VER “MY HERO ACADEMIA: VIGILANTES”?

Por país, el horario de estreno de cada capítulo de “My Hero Academia: Vigilantes” es el siguiente:

México (CDMX): 10:15 am

Guatemala / El Salvador / Honduras / Nicaragua: 9:15 am

Costa Rica / Panamá: 9:15 am

Colombia / Perú / Ecuador: 10:15 am

Venezuela: 11:15 am

Bolivia / República Dominicana / Paraguay: 11:15 am

Chile (Santiago): 11:15 am (horario de verano)

Argentina / Uruguay: 12:15 pm

España (Madrid): 5:15 pm

En el caso de Estados Unidos:

Zona del Pacífico (Los Ángeles, San Francisco, Seattle): 8:15 am

Zona de la Montaña (Denver, Phoenix): 9:15 am

Zona Central (Chicago, Houston): 10:15 am

Zona del Este (Nueva York, Miami, Atlanta): 11:15 am

¿CUÁNTOS EPISODIOS TENDRÁ “MY HERO ACADEMIA: VIGILANTES”?

El anime constará de 13 episodios, que serán emitidos hasta finales de junio.

GUÍA DE EPISODIOS DE “MY HERO ACADEMIA: VIGILANTES”

Episodio 1 - 7 de abril de 2025 (Ya emitido)

Episodio 2 - 14 de abril de 2025

Episodio 3 - 21 de abril de 2025

Episodio 4 - 28 de abril de 2025

Episodio 5 - 5 de mayo de 2025

Episodio 6 - 12 de mayo de 2025

Episodio 7 - 19 de mayo de 2025

Episodio 8 - 26 de mayo de 2025

Episodio 9 - 2 de junio de 2025

Episodio 10 - 9 de junio de 2025

Episodio 11 - 16 de junio de 2025

Episodio 12 - 23 de junio de 2025

Episodio 13 - 30 de junio 2025

TRÁILER DE “MY HERO ACADEMIA: VIGILANTES”