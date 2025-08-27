Los fans de “Mi vida con los chicos Walter” no podrían estar más emocionados. Justo cuando se preparaban para recibir a Jackie (Nikki Rodriguez), Cole (Noah LaLonde), Alex (Ashby Gentry) y al resto del clan Walter en la tan esperada segunda temporada, llega una noticia que acelera los corazones: la serie juvenil ya está en plena producción de su tercera temporada. Sí, las cámaras han comenzado a rodar antes siquiera de que podamos disfrutar de los nuevos episodios de la segunda entrega.

LOS PROTAGONISTAS CONFIRMARON UNA TERCERA TEMPORADA DE LA SERIE

Rodriguez, LaLonde y Gentry aseguraron frente a los fanáticos que el futuro de la serie está asegurado. Y lo mejor de todo: no habrá que esperar demasiado, ya que la tercera temporada tiene fecha de estreno programada para 2026. “Tenemos mucho que hacer”, aseguró a Tudum la showrunner y productora ejecutiva Melanie Halsall, quien mantiene intacto el entusiasmo por el rumbo que está tomando la historia.

Halsall ya había adelantado durante el rodaje de la primera temporada que confiaba plenamente en la longevidad de la serie, y con razón. “Sigo creyéndolo”, señaló recientemente.

“Me encantan las historias de adolescentes y lo que hacemos con esos personajes. Pero también pienso que tenemos un gran potencial para contar relatos intergeneracionales, y espero poder explorarlo aún más en la tercera temporada”, añadió. Esta visión promete que el drama no solo seguirá atrapando a los jóvenes, sino también a audiencias de todas las edades.

¿DE QUÉ TRATA LA SERIE “MI VIDA CON LOS CHICOS WALTER”?

El fenómeno comenzó con la primera temporada, inspirada en la exitosa novela de Wattpad de Ali Novak. La serie no tardó en convertirse en un hit global: permaneció ocho semanas en el Global English Top 10 TV de Netflix y alcanzó el Top 10 en 88 países. Desde entonces, Jackie Howard, la adolescente que pasa de la vida de lujos en Manhattan al caos rural de Silver Falls, Colorado, conquistó a millones de espectadores con su historia de resiliencia, sueños y emociones encontradas.

En medio de ese torbellino familiar, Jackie intenta mantener firme su objetivo de ingresar a Princeton. Sin embargo, sus sentimientos por los hermanos Walter —el aplicado Alex y el enigmático Cole— la colocan en un triángulo amoroso que se ha convertido en uno de los motores principales de la trama. La primera temporada cerró con un suspenso inolvidable: Jackie volando de regreso a Nueva York junto a su tío Richard (Alex Quijano), dejando a los fans con más preguntas que respuestas.

La segunda temporada, que se estrenará el 28 de agosto, promete ampliar ese universo con un elenco aún más nutrido. Entre los nombres que se suman están Connor Stanhope, Johnny Link, Corey Fogelmanis, Jaylan Evans, Zoë Soul, Isaac Arellanes, Myles Perez y muchos más, dando vida a nuevos personajes que enriquecerán el viaje de Jackie y los Walter Boys. Con tantas caras nuevas, el drama adolescente se prepara para elevar aún más las expectativas.

La producción, a cargo de Sony Pictures Television International Production e iGeneration Studios, reafirma que “Mi vida con los chicos Walter” es una de las apuestas más sólidas de Netflix dentro del género juvenil. Ed Glauser y Becky Hartman Edwards se suman nuevamente como productores ejecutivos, consolidando un equipo creativo que sabe exactamente cómo mantener a la audiencia enganchada.

