La música tiene el poder de transformar una historia. En “Nadie nos vio partir”, la nueva serie mexicana de Netflix, el soundtrack no solo acompaña las escenas: las atraviesa con la misma intensidad emocional con la que los personajes enfrentan la pérdida, la venganza y el amor. En apenas cinco capítulos, esta producción logra envolvernos con una selección musical que amplifica cada momento de tensión, cada mirada y cada silencio.

LA LISTA DE CANCIONES DE “NADIE NOS VIO PARTIR”

El corazón sonoro de la serie late al ritmo de “Tempestades” , una canción original creada especialmente para la trama. Escrita y producida por el trío Sisu —conformado por Raul Ojamaa, Magdalena Sowul y Michal Drabczyk— e interpretada por la talentosa Ely Guerra, esta pieza logra capturar la esencia del dolor y la esperanza que atraviesan los protagonistas. Es una melodía que crece como la tormenta emocional que viven Isaac y Tamara, los dos niños en el centro de esta historia.

La letra de “Tempestades” resuena con las temáticas del relato: la separación, el miedo y la búsqueda de un refugio emocional. Su tono melancólico, con toques electrónicos y una voz poderosa, la convierte en una de las canciones más memorables que Netflix ha lanzado para una serie latinoamericana en los últimos años. No es casualidad que los fans ya la estén compartiendo en redes sociales como un himno del dolor y la resiliencia.

PERO EL PODER DEL SOUNDTRACK NO SE DETIENE AHÍ

“Nadie nos vio partir” incluye también canciones que complementan su atmósfera con estilos distintos, desde el pop alternativo hasta el indie melódico. Entre ellas, destaca “I Know a Place” de MUNA, una canción que representa ese anhelo de seguridad y libertad que la madre de los niños busca incansablemente.

Otra pieza destacada es “Un Buen Tipo Para Tu Hijo” de BRÜNNE ROMEO, que aporta un toque de ironía y reflexión sobre los lazos familiares y las decisiones que marcan la vida de los hijos. Por su parte, “Best Friend” de Great Gable ofrece un respiro emocional dentro de tanto drama, evocando la nostalgia de una amistad o un amor perdido, un momento de calma en medio de la tormenta narrativa.

Cada canción está cuidadosamente colocada en el momento justo, convirtiendo al soundtrack en un personaje más de la serie. La combinación de ritmos melancólicos, letras introspectivas y voces potentes le da profundidad a los conflictos de los personajes y hace que el espectador sienta cada decisión, cada error y cada esperanza.

Si algo deja claro “Nadie nos vio partir” es que la música puede ser tan poderosa como el guion o las actuaciones. En esta historia, las canciones no solo acompañan la trama: la elevan, la humanizan y la vuelven inolvidable. Así que si planeas ver esta serie, prepara tus audífonos, porque el soundtrack promete quedarse contigo mucho después de que terminen los créditos.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.