Tras el esperado regreso de “One Piece” durante el fin de semana del 5 y 6 de abril del 2025, los fans del anime están listos para ver un nuevo capítulo de la serie. Así, si llegaste a esta nota, lo más probable es que te gustaría conocer la fecha, la hora y el link oficial para disfrutar del episodio 1125 online. Por eso, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que necesitas saber sobre su lanzamiento en Crunchyroll. ¡Anda alistando tu calendario!

Vale precisar que estos nuevos capítulos marcan el retorno por todo lo alto de “One Piece” a las pantallas, tras un periodo de descanso que arrancó en octubre del 2024 y se prolongó a lo largo de 6 meses.

Lo cierto es que el anime dejó de emitirse con el objetivo de que su calidad no se perjudicara, pues el equipo de producción no quería alcanzar al material original y, por ende, crear episodios de relleno.

Antes de continuar, escucha el tema del ending con el que volvió el show televisivo:

¿DE QUÉ TRATA EN EPISODIO 1125 DE “ONE PIECE”?

El episodio 1125 de “One Piece” está incluido en la segunda parte del arco de Egghead. Es decir, en “El Incidente de Egghead”.

Este se titula “¡El Choque entre la determinación de dos hombres! Kizaru y Sentomaru” (en inglés: “A Clash of Two Men’s Determination! Kizaru and Sentomaru”) y, tal como te puedes imaginar, se centra en el esperadísimo combate entre Kizaru y Sentomaru.

Debajo de estas líneas, observa un adelanto del capítulo.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 1125 DE “ONE PIECE”?

El episodio 1125 del anime se estrena en Crunchyroll el domingo 13 de abril del 2025. Por lo tanto, espera brindarte la dosis de fantasía y aventuras que necesita tu fin de semana.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 1125 DE “ONE PIECE”?

El capítulo se lanza desde las primeras horas de su fecha de lanzamiento y, por supuesto, el horario varía según el país en el que te encuentres.

Horario de estreno según el país:

Estados Unidos: 8:45 a.m. (PT) / 11:45 a.m. (ET)

8:45 a.m. (PT) / 11:45 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 9:45 a.m.

9:45 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 10:45 a.m.

10:45 a.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 11:45 a.m.

11:45 a.m. Paraguay, Argentina, Uruguay: 12:45 p.m.

12:45 p.m. España: 5:45 p.m.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 1125 DE “ONE PIECE”?

Para disfrutar de este episodio de “One Piece″, recuerda que debes contar con una suscripción activa al servicio de streaming Crunchyroll. Con esto en consideración, puedes acceder al LINK oficial de la producción.

Monkey D. Luffy es el protagonista a lo largo de la serie anime "One Piece" (Foto: Toei Animation) ×