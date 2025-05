Cada vez que nos enganchamos con un K-drama histórico, sabemos que debemos prepararnos emocionalmente, pues no suelen tener piedad con sus personajes, y si algo hemos aprendido con el tiempo es que nadie está realmente a salvo. Ya sea un protagonista lleno de nobleza o un rey corrupto, siempre hay alguna tragedia en el horizonte. Así que, antes de ver “Querido Hongrang”, ya sabemos cuál será el camino de algunos papeles en la pantalla.

Lo interesante con “Querido Hongrang” es que, aunque es una historia completamente ficticia, se siente intensa y emocional desde el primer episodio. Todo comienza con el regreso de un joven llamado Hongrang, quien desapareció doce años atrás. Pero lo que nadie espera es que la persona que vuelve no es realmente él. Y a partir de ahí, la trama se complica con mentiras, secretos familiares y un príncipe completamente desequilibrado que lleva todo al extremo. Todo esto se desarrolla en una atmósfera sombría, donde las traiciones y las pérdidas no tardan en llegar.

Además, como la serie se estrenó completa en Netflix, es posible que la experiencia haya sido distinta a la de otros dramas que se ven semana a semana. No hay tanto tiempo para que crezcan los lazos emocionales con los personajes, pero eso no significa que sus muertes no duelan. Algunas de ellas son inesperadas, otras se sienten como una consecuencia inevitable de todo lo que han vivido. En cualquier caso, es imposible no sentir algo cuando los vemos caer.

Así que, si ya viste la serie y necesitas ordenar un poco todo lo que pasó, o si simplemente quieres saber quién muere antes de decidir verla (sí, eso también se vale), aquí te dejo la lista completa de los personajes que mueren en “Querido Hongrang”.

Jae-yi (Cho Bo-ah) y Hongrang (Lee Jae-wook) en la serie surcoreana "Querido Hongrang" (Foto: Netflix) ×

LOS PERSONAJES QUE MUEREN EN “QUERIDO HONGRANG”

El Hombre de Nieve

Este personaje parecía ser el gran villano sobrenatural de la historia. Todos pensábamos que tenía algún poder oscuro o que era parte de un mito antiguo… pero al final resultó ser solo un hombre enfermo, con una condición en la piel y problemas de visión. Su muerte llega temprano en la serie, cuando Hongrang, en un acto de valentía y determinación, lo enfrenta y le corta la garganta. No hay magia, ni regreso sorpresa. Simplemente cae, como cualquier otro ser humano. Un momento impactante que marca un antes y un después en la historia.

Sim Yeol-Guk

La muerte de Yeol-Guk es de esas que uno no ve venir del todo. Parecía que iba a salir impune, pero su pasado lo alcanza. Fue su expareja, Kkot-Nim, quien decide vengar la muerte de su hijo. Aunque no asesinó directamente a nadie, facilitó los crímenes del príncipe, lo que lo hace igual de culpable. Su ex, rota por el dolor, lo enfrenta y le dispara en la cabeza mientras él le dice que ella fue la única mujer a la que amó. Es una escena muy fuerte, y al mismo tiempo, trágica.

Du Ryeong

Durante varios episodios, se nos presenta a Du Ryeong como una figura misteriosa, quizás el “pintor” que tanto ha buscado Hongrang. Pero resulta ser una distracción más en la historia. Es asesinado por In-Hoe, y aunque luego se revela que no era el verdadero pintor, su final parece justo: era alguien perturbado, con prácticas artísticas más que cuestionables. Su muerte no genera tanta tristeza como las otras, pero ayuda a desenredar el misterio principal.

In-Hoe

Esta es una de las muertes más dolorosas. In-Hoe era un personaje silencioso, pero con una presencia muy fuerte. Su amistad con Hongrang era uno de los vínculos más hermosos de la serie, especialmente porque ambos fueron adoptados por Kkot-Nim y compartieron un pasado traumático. In-Hoe muere bajo tortura, antes de que Hongrang pueda salvarlo. Es una escena muy dura, que muestra lo cruel que puede ser el mundo de la serie. Su pérdida deja un vacío enorme.

Mu-Jin

Otro momento que duele mucho. Mu-Jin muere protegiendo a Jae-Yi, la mujer a la que amó profundamente. Se suponía que debía matarla, por orden del príncipe, pero en lugar de eso, intenta salvarla. Termina herido de muerte y se aleja, internándose en el bosque para que ella no tenga que verlo morir. Es un acto de amor y dignidad. Uno de esos personajes que, aunque sabíamos que no iban a tener un final feliz, igual nos rompieron el corazón cuando se fueron.

El Príncipe

La muerte del príncipe es, sin duda, la más satisfactoria. Después de todo el daño que causó, verlo enfrentarse al protagonista y ser vencido es un verdadero alivio. Hongrang no solo lo mata, sino que lo hace sufrir antes: le corta las manos, en una especie de justicia poética, ya que el príncipe se consideraba un artista. Su final es violento, pero simbólicamente poderoso. No había redención posible para él, y su caída era inevitable.

El verdadero Hongrang

Este giro es uno de los más importantes de la serie. En el episodio 10 se revela que el verdadero Hongrang murió la misma noche en que desapareció. Intentó robar un talismán maligno que estaba destinado a matar a Jae-Yi, y terminó golpeándose la cabeza contra una roca. La criada de Jae-Yi lo encontró, pero nadie supo la verdad porque se deshicieron del cuerpo. Es una revelación triste, que cambia por completo cómo entendemos al personaje principal.

El impostor Hongrang

Y al final, el personaje principal también muere. El impostor que se hizo pasar por Hongrang durante años, el joven que se enamoró de Jae-Yi y luchó contra un sistema corrupto, no sobrevive al veneno que el príncipe aplicó en su espalda. Sabemos desde antes que su cuerpo estaba deteriorado, pero él logra aguantar lo suficiente para completar su misión y proteger a quienes ama. Muere en paz, en los brazos de su amada. Una despedida triste, pero también llena de amor y significado.

Lee Jae-wook como Hong-rang en la serie surcoreana "Querido Hongrang" (Foto: Netflix) ×

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí