Seguramente recuerdas “Ranma1/2″, esa historia hilarante y caótica de artes marciales, romance y transformaciones absurdas, creada por Rumiko Takahashi. El año pasado, Netflix sorprendió a muchos al lanzar una nueva adaptación del anime, empezando desde cero, con un estilo renovado, pero respetando la esencia de aquel clásico noventero.
Y ahora, la historia continúa. Netflix acaba de confirmar la segunda temporada de “Ranma1/2”, justo a tiempo para el otoño de 2025 en el Hemisferio Norte. Así que, si también te quedaste enganchado con el regreso de Ranma, Akane y compañía, te cuento todo lo que se sabe por ahora: desde la fecha de estreno hasta el tráiler, los personajes nuevos y los detalles que los fans ya están comentando.
¿CUÁNDO SE ESTRENA “RANMA1/2” - TEMPORADA 2?
La buena noticia es que no falta tanto. La segunda temporada de “Ranma1/2” llegará a Netflix el próximo 4 de octubre, como parte del catálogo de anime de otoño 2025. Y, por suerte, los episodios se estrenarán semanalmente al mismo tiempo que en Japón. Esto es importante porque muchos temían que hubiera retrasos en la emisión internacional, pero ese no será el caso.
YA HAY TRÁILER OFICIAL
¿QUIÉNES VUELVEN EN EL REPARTO?
El elenco de voces de la primera temporada en su idioma original regresa casi completo, lo que es una gran noticia para los fans que ya se encariñaron con las interpretaciones. Entre los actores confirmados están:
- Kappei Yamaguchi como Ranma (niño)
- Megumi Hayashibara como Ranma (niña)
- Noriko Hidaka como Akane
- Rei Sakuma como Shampoo
NUEVOS PERSONAJES Y VOCES QUE SE SUMAN
Además del elenco que regresa, también hay nuevas incorporaciones al reparto. Entre los personajes que se suman a esta segunda temporada están:
- Toshihiko Seki como Mousse
- Kaori Nazuka como Ukyo Kuonji
- Kazuhiko Inoue como Happosai
- Rin Mizuhara como Cologne
- Akira Ishida como Hikaru Gosunkugi
