En estos días, con tantas series nuevas llegando a las plataformas, me cuesta encontrar una que realmente me enganche desde el primer episodio. Pero “Rehén” (“Hostage”), el nuevo thriller político de Netflix, lo logró en cuestión de minutos, cumpliendo todos mis requisitos tácitos para conectarme con una producción audiovisual. Eso hizo que, apenas terminé el primer capítulo, naciera esa clásica duda que todos nos hacemos cuando una historia nos impacta: ¿esto pasó de verdad?

La trama es tensa, los personajes son complejos y el ritmo es perfecto para una maratón de fin de semana. Lo curioso es que, mientras más veía, más me preguntaba si los nombres y situaciones que aparecen estaban inspirados en hechos reales. Porque ya sabes cómo es: a veces, lo que parece ficción termina teniendo una base sorprendentemente real. Así que me puse a investigar.

¿DE QUÉ TRATA “REHÉN”, LA NUEVA SERIE DE NETFLIX?

“Hostage”, que se estrenó el 21 de agosto de 2025, es una serie creada por Matt Charman, conocido por su trabajo como guionista en películas como “Bridge of Spies” de Steven Spielberg. La producción se centra en Abigail Dalton, interpretada por Suranne Jones, quien acaba de asumir el cargo como Primera Ministra del Reino Unido. Pero apenas comienza su gestión, todo se complica: su esposo, el Dr. Alex Anderson (Ashley Thomas), es secuestrado durante un viaje a la Guayana Francesa.

Al mismo tiempo, una misteriosa figura llamada Vivienne Toussaint (interpretada por Julie Delpy) entra en escena con sus propios secretos y chantajes. Desde ahí, comienza una carrera contrarreloj que combina poder político, traiciones internacionales y amenazas que podrían desestabilizar no solo a una familia, sino a gobiernos enteros.

Suranne Jones como Abigail Dalton en la miniserie británica "Rehén" (Foto: Netflix)

ENTONCES, ¿“REHÉN” ESTÁ BASADA EN HECHOS REALES?

Y aquí va la respuesta corta: no, “Rehén” no está basada en una historia de la vida real. Según fuentes como FandomWire, la trama y los personajes son completamente ficticios. No hay registros de un incidente similar con una primera ministra británica o un secuestro de esas características en la Guayana Francesa. Todo lo que vemos en pantalla ha sido creado desde la imaginación, aunque claramente se nutre de tensiones políticas y conflictos diplomáticos que, esos sí, suenan muy actuales.

¿POR QUÉ PARECE TAN REAL ENTONCES?

Mientras veía la serie sentía que estaba espiando algo que podría haber salido en la BBC o en un informe confidencial de inteligencia. Parte de esa sensación viene del estilo visual, de las actuaciones tan creíbles (sobre todo las de Suranne Jones y Julie Delpy), y del guion sólido que escribió Charman. El creador tiene experiencia en historias políticas y sabe cómo hacer que lo ficticio parezca auténtico.

Además, las locaciones, como Londres, París y la Guayana Francesa, ayudan mucho a dar ese tono realista. Todo está muy bien cuidado para que el espectador sienta que está viendo una historia plausible, incluso si nunca ocurrió.

Ashley Thomas como el Dr Alex Anderson en la miniserie británica "Rehén" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “REHÉN”?

Si estás pensando en verla —o si ya te enganchaste como yo—, te cuento que la miniserie tiene cinco episodios. Todos están ya disponibles en Netflix, lo que la hace perfecta para ver durante el fin de semana o en una noche larga de sofá. Y si aún tienes dudas, el tráiler está también en la plataforma y es un excelente adelanto del tipo de tensión que maneja la historia.

