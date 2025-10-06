¿Buscas una película que te deje el corazón calentito y creas de nuevo en las segundas oportunidades? La película “Ruth & Boaz” ya está disponible en Netflix y está dando de qué hablar por su conmovedor enfoque de fe, resiliencia y redención. Producida por Tyler Perry, esta adaptación contemporánea revive la historia bíblica con una protagonista marcada por la pérdida y la esperanza, mientras el amor se abre camino a través de los secretos y las adversidades. En esta nota, conoce el final explicado.

El drama sigue a Ruth Moably, una joven cantante de Atlanta que afronta un destino trágico tras perder a su pareja y a su suegro. Esta historia, narrada por Noemí—testigo y figura materna clave—lleva a Ruth y Naomi a refugiarse en Tennessee, donde el pasado de Ruth, encarnado por el peligroso productor Syrus, amenaza con destruir la posibilidad de una segunda oportunidad. A medida que la reconstrucción del hogar, los vínculos comunitarios y el trabajo duro convierten el duelo en esperanza, Boaz emerge como el catalizador de un romance marcado por la sanación, la complicidad y la fe en la vida después de la pérdida.

¿CUÁL ES EL FINAL DE “RUTH & BOAZ” EN NETFLIX?

En un desenlace marcado por el perdón y el renacer, Ruth revela a Noemí el origen de su culpa y su enfrentamiento con Syrus. El peligro finalmente se neutraliza cuando Syrus es detenido tras un último ataque a la familia, y la relación entre Ruth y Boaz se corona con la aceptación de Noemí y la consolidación de una nueva familia. Ruth y Boaz terminan juntos: tras superar las pruebas y sanarse mutuamente, la pareja contrae matrimonio y reconstruye su vida en Tennessee, incluso transformando el vino dañado en un producto premiado. El mensaje final celebra la fuerza sanadora de la fe y el amor, mientras Ruth retoma su carrera musical y el pueblo acoge la nueva familia con esperanza renovada.

Rut y Booz es un drama romántico que Netflix (Foto: Netflix)

FICHA TÉCNICA DE “RUTH & BOAZ”

Título Original: Ruth & Boaz

Ruth & Boaz Año: 2025

2025 País: Estados Unidos

Estados Unidos Duración: 93 minutos

93 minutos Género: Drama, Romance, Música

Drama, Romance, Música Idioma: Inglés

Inglés Calificación: +12 (No recomendado para menores de 12 años)

+12 (No recomendado para menores de 12 años) Formato: Color

Color Fecha de Estreno: 25-26 de septiembre de 2025 (mundial y España)

25-26 de septiembre de 2025 (mundial y España) Directora: Alanna Brown

Alanna Brown Estudios: Tyler Perry Studios

Tyler Perry Studios Distribuidora: Netflix

¿CÓMO VER “RUTH & BOAZ” EN NETFLIX?

Para ver “Ruth & Boaz” (2025) en Netflix, solo es necesario tener una suscripción activa en la plataforma; la película está disponible para streaming desde el 26 de septiembre de 2025 en todos los países donde opera Netflix. Basta con buscar “Ruth & Boaz” en el catálogo y reproducirla directamente desde la aplicación o el sitio oficial.

Rut y Booz se estrenó el 26 de septiembre (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí