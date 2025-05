CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de que Hades apuñala a Herón para arrebatarle la piedra, Gaia invoca a Tifón, quien promete la destrucción del Olimpo, así que en la tercera temporada de “Sangre de Zeus” (“Blood of Zeus” en su idioma original), el enfrentamiento entre dioses y semidioses llega al límite mientras la batalla de Herón continúa entre personajes como Ares, Atenea, Perséfone y Hades. ¿Qué pasó con los protagonistas de la serie animada de Netflix creada por Charles y Vlas Parlapanides? A continuación, te cuento los momentos más importantes de los últimos capítulos.

Mientras Herón despierta y se quita la daga de Hades, Tifón destruye todo a su paso. Ares y Hefesto intentan detenerlo, pero fracasan y mueren. Gaia busca restablecer el orden desatando el caos, así que también libera a las furias y a los antiguos dioses para que los que han roto su juramento reciban su castigo.

En tanto, en la última temporada de “Sangre de Zeus”, Deméter retiene a Tifón por un tiempo para que Hades y Perséfone escapen del campo de batalla. Sin embargo, la pareja no puede cruzar la entrada del Inframundo, ya que Perséfone no puede volver durante la primavera. Hades se niega a abandonarla, pero no tiene más opción que dejar que se enfrente sola a Tifón mientras él busca a su hijos y los lleva a un lugar seguro.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 3 DE “SANGRE DE ZEUS”?

Tras asesinar a Perséfone, Tifón llega al Tártaro para liberar a Cronos, quien de inmediato busca a Zeus. Alcanza a Hades, quien logró ocultar a sus hijos en su reino, y lo presiona para revelar la ubicación del Rey de los dioses. Hades se niega, así que Cronos extermina las almas de Ares y Hefesto.

Antes de que continúe con la destrucción, el rey Éaco le proporciona el dato que necesita. No obstante, se trata de un plan de Hera para distraerlo mientras Demeter esconde a Zeus. Por su parte, Herón recupera la espada con ayuda de Gaia y se embarca en una peligrosa búsqueda con su hermano, Serafín, quien quiere que la sacerdotisa Gorgo llegue a los Campos Elíseos.

Esto último fue aprovechado tanto Hera y Cronos para convencer a Serafín de unirse a su bando en la batalla. Finalmente, Serafín decidió unirse a su hermano Herón en una batalla de dos contra dos contra Cronos y Tifón. ​​Si los titanes ganan serán llevados ante Zeus, pero si pierden regresarán a sus prisiones.

¿Quién cortó el hilo de la vida de Herón?

Antes de la batalla, Demeter confiesa que cortó el hilo de la vida de Herón en venganza contra Zeus por determinar que su hija Perséfone pasará seis meses en el Inframundo. Tras devolver el trozo de hilo, le sugiere vuelva a tejer para evitar su muerte prematura, pero el protagonista de “Sangre de Zeus”, se niega a cambiar su destino. Incluso después de escuchar la confesión de amor de Alexia.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 3 DE “SANGRE DE ZEUS”?

¿Qué pasó con Herón?

Evios y Alexia entran al campo de batalla como escuderos de Serafín y Herón. Por supuesto, Cronos y Tifón tienen la ventaja, así que sus rivales luchan para evitar convertirse en cenizas. Su misión, según el plan de Hera, es entretener a los titanes hasta que se alcance el objetivo secreto.

Cuando llega al límite, Heron canaliza toda la electricidad que puede reunir del cielo y ataca a Tifón, lo que también resulta en su muerte. Antes de que Cronos destruya a Serafín, aparece Zeus y tras explicar cómo regresó del mundo de los muertos, une fuerzas con Serafín y logra matar a Cronos.

Al final de la temporada 3 de “Blood of Zeus”, la paz se restablece y Zeus da un discurso en el que menciona que todo eso era necesario para construir un futuro mejor. Se construyen estatuas en honor a Herón y Serafín. Electra se reencuentra con sus hijos en los Campos Elíseos.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “SANGRE DE ZEUS”?

La temporada 3 de “Blood of Zeus” está disponible en Netflix desde el 8 de mayo de 2025, por lo tanto, para ver los últimos episodios de la serie animada solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

