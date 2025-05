Una auténtica comedia negra aterriza a Netflix. Se trata de “Sirenas” (en inglés: “Sirens”), la serie que tiene como protagonistas a tres mujeres, quienes nos envolverán y cautivarán en una trama llena de misterio, donde el poder y la clase parecen ocultar algo mucho más peligroso de lo que a simple vista se puede ver. ¿De qué trata exactamente esta producción? ¿Cuándo se estrena? ¿Quiénes forman parte del elenco? Las respuestas a estas y otras interrogantes en los siguientes párrafos.

En "Sirenas", Cliff House es un lugar que acoge a personas de alto poder adquisitivo (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “SIRENAS”?

“Sirenas” sigue a Devon, una muchacha que está preocupada por la espeluznante relación que tiene su hermana menor Simone con su jefa Michaela Kell, una misteriosa socialité y activista animal, quien no le da mucha confianza, pues está convencida que oculta algo, por lo que tratará de descubrir qué hay detrás de toda esa “vida perfecta” en Cliff House.

Pero ese no será un trabajo sencillo, lo peor es que ha subestimado tener como enemiga a una mujer tan poderosa y que Simone está totalmente cegada por su empleadora, a quien admira y considera que la ayudó cuando más lo necesitaba.

Devon y Simone dentro de la mansión de Michaela en la serie "Sirenas" (Foto: Netflix)

TRÁILER DE “SIRENS”

En el tráiler de 2 minutos con 25 segundos, vemos primero a Devon cargando una canasta de frutas y tratando de ubicar Cliff House, por lo que se acerca a un taxista, quien le señala que todo el mundo conoce dicho lugar, pero que le cobrará una tarifa un poco alta por ser una fecha festiva, algo que la deja asombrada. En otro momento, aparece Simone hablando por un megáfono a los trabajadores de una mansión: “¡Escúchenme todos! Es el fin de semana del Día del Trabajo. Los Kell recibirán visitas cada día, por lo que todos los detalles pasarán por mí”.

Tras ello, una empleada le comenta que hay una “indigente” que la estás buscando, pero cuando le dice que se identificó como su hermana, la joven queda paralizada; motivo por el que va a verla. Ni bien la mira, Devon le reclama por qué cuando diagnosticaron con demencia a su padre, su única reacción fue enviarles una canasta con frutas. En medio de la discusión llega un grupo de mujeres, a quienes invita a disfrutar de las instalaciones.

En "Sirenas", Devon está enfadada con su hermana menor por cómo tomó la noticia de la enfermedad de su padre (Foto: Netflix)

Al ver todo esto, Davon le pregunta qué es dicho lugar y por qué todos tienen un extraño comportamiento. Luego aparece Michaela, a quien le presenta como su hermana. Aquí es donde se da cuenta que Simone tiene una desmedida admiración y devoción por ella; lo que más le duele es que se quitó el tatuaje que ambas se habían hecho por recomendación de Kiki, como llama a su jefa. Posteriormente, la joven le señala al esposo de la mujer que su hermana adora a dicha socialité, a lo que él contesta: “Kiki causa eso”.

Cerca del final del tráiler, Simone es regañada por su hermana, quien le dice que su padre sigue preguntando por ella y si no se siente responsable por haberse alejado. Su respuesta es simple: “Él jamás se responsabilizó por mí” y ahora ama quién es. Ante los cuestionamientos, vemos a Michaela señalándole que no es un monstruo. Pero ella está convencida de todo lo contrario: “Tiene un poder raro. Esa perr* tiene sus garras en tu cerebro y no puedes ver que estás en problemas (…). Nadie te conoce como una hermana y nadie te ama más”, con estas palabras termina el avance.

Simone es feliz con la vida que lleva en Cliff House en En "Sirenas" (Foto: Netflix)

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “SIRENS”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “SIRENAS”?

La serie “Sirenas” se estrena el jueves 22 de mayo de 2025 a Netflix. Por tanto, para disfrutar de esta producción, solamente debes tener una suscripción a esta plataforma de streaming.

ACTORES Y PERSONAJES DE LA SERIE “SIRENAS”

Julianne Moore como Michaela Kell, una filántropa y activista por los derechos de los animales que dirige la alta sociedad isleña.

Meghann Fahy como Devon DeWitt, es la hermana mayor de Simone, quien no está convencida de la buena fe de Michaela.

Milly Alcock como Simone DeWitt, la hermana menor de Devon que trabaja como asistente personal de Michaela.

Kevin Bacon como Peter Kell, el esposo multimillonario de Michaela. Le fascina la naturaleza.

Glenn Howerton como Ethan Corbin III, amigo de los Kell y un soltero de toda la vida que vive al lado.

Félix Solis como José, un humilde jardinero que en realidad es el gerente de Cliff House.

Bill Camp como Bruce DeWitt, el padre de Simone y Devon. Él es un veterano de la Marina a quien le diagnosticaron demencia.

Josh Segarra como Raymond, gerente de una franquicia de restaurantes en Buffalo, Nueva York. Es el novio de Devon.

Trevor Salter como Jordan, el capitán del yate de Ethan.

Britne Oldford como Missy, la ama de llaves temporal de los Kells.

Lauren Weedman como Patrice, la chef personal de los Kells.

Jenn Lyon como Cloe

Erin Neufer como Lisa

Emily Borromeo como Astrid

Michaela es un mujer misteriosa que le asegura a Devon que no es un monstruo en "Sirenas" (Foto: Netflix)

¿LA SERIE “SIRENAS” SE BASÓ EN UN LIBRO?

No, “Sirenas” está basada en la obra de Molly Smith Metzler, quien es creadora y productora ejecutiva de la serie.

“Esta historia es muy impactante. Hay momentos realmente dramáticos y va a incomodar a la gente. Me gusta usar la palabra operística para describirla. Es una auténtica comedia negra, con un aire a mitología griega”, señaló Smith Metzler a Tudum por Netflix.

En "Sirenas" parecería que las personas que van a Cliff House formarían parte de un culto (Foto: Netflix)

