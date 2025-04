No sé tú, pero cada vez que Crunchyroll publica la lista de nominados para sus Anime Awards, entramos en modo de análisis y este año no fue la excepción. La lista de 2025 salió según lo planificado en el cronograma interno de la compañía y desde entonces no hemos dejado de hablar de las sorpresas (y los “robos”, obvio). Hay muchísima competencia buena, y eso se nota con solo ver la cantidad de nominaciones que arrastraron algunas series.

Una de las que más ruido hizo fue “Solo Leveling” y con justa razón. La adaptación fue un bombazo desde el primer episodio, pues la animación de A-1 Pictures estuvo en su punto, y Sung Jinwoo es un personaje épico. Lo que logró este ficticio amigo es que conectó con muchísima gente. Ver cómo pasó de ser el cazador más débil para convertirse en una leyenda viviente fue una locura. La historia ya era popular, pero el anime terminó de consagrarla.

Ahora, si bien “Solo Leveling” logró 13 nominaciones —nada mal, ojo—, lo curioso fue ver que hubo cuatro animes que lo superaron en número de categorías. Algunos por poco, otros con una ventaja bastante aplastante, pero todos tienen algo en común: rompieron esquemas, dejaron huella y levantaron conversaciones intensas en todos los rincones del fandom.

Antes de meternos con esos cuatro titanes, vale la pena repasar en qué categorías fue nominado “Solo Leveling” porque, aunque no lidera en cantidad, lo que consiguió es digno de aplauso (y de uno que otro rewatch, sinceramente).

NOMINACIONES DE “SOLO LEVELING” EN LOS CRUNCHYROLL AWARDS 2025

Anime del Año.

Mejor Serie Nueva.

Mejor Animación.

Mejor Anime de Acción.

Mejor Personaje Principal (Sung Jinwoo).

Mejor Canción de Anime – “LEveL” de SawanoHiroyuki[nZK]:TOMORROW X TOGETHER.

Mejor Banda Sonora de Anime – Hiroyuki Sawano.

Mejor Secuencia de Apertura de Anime – “LEveL”.

Mejor Secuencia Final de Anime – “solicitud” de Krage.

Mejor Interpretación de Voz en Portugués Brasileño – Charles Emmanuel como Jinwoo.

Mejor Interpretación de Voz en Castellano – Masumi Mutsuda como Jinwoo.

Mejor Interpretación de Voz en Inglés – Aleks Le como Jinwoo.

Mejor Interpretación de Voz en Hindi – Rajesh Shukla como Jinwoo.

LOS ANIME QUE HAN SUPERADO A “SOLO LEVELING” EN CANTIDAD DE NOMINACIONES

“Dandadan” – El titán inesperado con 22 nominaciones

¿Te ha pasado que ves un opening y ya sabes que el anime va a ser una bomba? Desde el primer episodio de “Dandadan”se notaba que Science SARU no iba a escatimar en energía, color y locura. El estilo visual es explosivo, los personajes son inolvidables y la historia mezcla cosas que uno nunca pensó que funcionarían juntas: extraterrestres, espíritus, romance adolescente y comedia al límite.

Estas son las 22 categorías en las que arrasó:

Anime del Año.

Mejor Serie Nueva.

Mejor Animación.

Mejor Diseño de Personajes.

Mejor Director (Fuga Yamashiro).

Mejor Arte de Fondo.

Mejor Anime de Acción.

Mejor Personaje Principal x2 (Okarun y Momo).

Mejor Personaje Secundario x2 (Seiko y Turbo Granny).

Personaje “Debe protegerse a toda costa” (Okarun).

Mejor Canción de Anime – “Otonoke” de Creepy Nuts.

Mejor Banda Sonora – Kensuke Ushio.

Mejor Secuencia de Apertura – “Otonoke”.

Mejor Secuencia Final – “TAIDADA” de ZUTOMAYO.

Mejor Interpretación de Voz en Japonés x2 (Shion Wakayama y Natsuki Hanae).

Mejor Interpretación de Voz en Inglés, Francés, Alemán y Español Latino.

“Frieren: Beyond Journey’s End” – Una fantasía emotiva con 20 nominaciones

“Frieren” no grita su grandeza, la susurra con calma. Pero cada capítulo se queda contigo. La premisa ya es diferente: en vez de ver la típica aventura para derrotar al villano, nos metemos en lo que viene después. En lo que pasa cuando los héroes se van, y alguien inmortal como Frieren se queda con los recuerdos.

Estas son sus 20 nominaciones:

Anime del Año.

Mejor Serie Nueva.

Mejor Animación.

Mejor Diseño de Personajes.

Mejor Director (Keiichiro Saito).

Mejor Arte de Fondo.

Mejor Anime Dramático.

Mejor Personaje Principal (Frieren).

Mejor Personaje Secundario x2 (Fern y Himmel).

Personaje “Debe protegerse a toda costa” (Frieren).

Mejor Canción de Anime – “The Brave” de YOASOBI.

Mejor Banda Sonora – Evan Call.

Mejor Interpretación de Voz en Japonés, Castellano, Inglés, Francés, Hindi, Italiano y Español Latino.

“Kaiju No. 8” – El héroe que esconde su poder, con 16 nominaciones

Kafka no es el típico protagonista que brilla desde el minuto uno, y eso me encantó. Tiene un aura más madura, más humana, y cuando se transforma en Kaiju… uff, cada escena es cine.

Sus 16 nominaciones incluyen:

Anime del Año.

Mejor Serie Nueva.

Mejor Animación.

Mejor Diseño de Personajes.

Mejor Anime de Acción.

Mejor Personaje Principal (Kafka Hibino).

Mejor Canción de Anime – “Abyss” de Yungblud.

Mejor Secuencia de Apertura – “Abyss”.

Mejor Secuencia Final – “Nobody” de OneRepublic.

Mejor Interpretación de Voz en Portugués, Castellano, Francés, Alemán, Hindi, Italiano y Español Latino.

“Delicious in Dungeon” – La aventura más sabrosa, con 16 nominaciones

Si alguna vez pensaste que los RPG y la cocina no tenían nada que ver, Delicious in Dungeon llegó para hacerte cambiar de idea. Esta serie es puro cariño. La dinámica del grupo, las recetas, los momentos tiernos y el humor funcionan como un abrazo calentito en forma de anime.

Estas son sus nominaciones:

Anime del Año.

Mejor Serie Nueva.

Mejor Animación.

Mejor Diseño de Personajes.

Mejor Director (Yoshihiro Miyajima).

Mejor Arte de Fondo.

Mejor Anime de Comedia.

Mejor Personaje Secundario (Senshi).

Personaje “Debe protegerse a toda costa” (Senshi).

Mejor Interpretación de Voz en Japonés, Árabe x2, Portugués Brasileño, Castellano, Inglés y Alemán.