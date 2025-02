La segunda temporada del anime “Solo Leveling” (conocida también con el subtítulo “Arise From the Shadow” o “Surge de las sombras”) sigue estrenando nuevos episodios y esta semana no es la excepción. Por eso, si quieres saber cuál es la fecha, hora de lanzamiento y link para ver su capítulo 9, esta nota es para ti. A continuación, te cuento todos los detalles que debes conocer para disfrutarlo online. ¡Presta atención!

Vale precisar que, en el universo de la producción, Sung Jin-woo es inicialmente presentado como un cazador de clase E notoriamente débil y que lucha desesperadamente por sobrevivir.

Sin embargo, tras una terrible experiencia, un misterioso programa llamado el Sistema lo selecciona como su jugador único, concediéndole la capacidad de crecer en poder con cada victoria y de transformar a sus enemigos derrotados en leales sirvientes, conocidos como Sombras.

Entonces, armado con esta habilidad, nuestro protagonista se embarca en un peligroso viaje, luchando contra humanos y monstruos, para descubrir los secretos de las mazmorras y desentrañar el verdadero origen de sus poderes.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Solo Leveling” - Temporada 2:

¿QUÉ PASA EN EL EPISODIO 9 DE “SOLO LEVELING” - TEMPORADA 2?

La sinopsis oficial del capítulo sugiere que, tras conquistar el Castillo del Demonio, Sung Jin-woo se dirige a la habitación de hospital de su madre con el Elixir de la Vida en la mano, y obtiene -por fin- su verdadera recompensa. Aunque, por otro lado, le asalta el temor de haber entrado en un reino en el que no debería haber puesto el pie.

Mientras tanto, se espera con impaciencia que el muchacho participe en la incursión para recuperar la isla de Jeju. Por supuesto, esta es una oportunidad única para mejorar sus habilidades, pero su madre y su hermana son lo único en lo que el chico puede pensar.

Sea como sea, parece que ver a sus compañeros de rango S en acción lo ayudará a decidir si merece la pena unirse a la incursión de la isla de Jeju y buscar más poder, pese a haber conseguido todo lo que quería.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 9 DE “SOLO LEVELING” - TEMPORADA 2?

El noveno episodio de “Solo Leveling: Arise From the Shadow” se estrena en Crunchyroll el sábado 1 de marzo del 2025. Cabe resaltar que este se titula “It Was All Worth It”.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 9 DE “SOLO LEVELING” - TEMPORADA 2?

El horario de lanzamiento del capítulo 9 de la temporada 2 del anime varía de acuerdo al territorio en el que te encuentras, por lo que es recomendable revisar la siguiente lista.

Horario de estreno según el país:

Estados Unidos: 9:30 a.m. (PT) / 12:30 p.m. (ET)

9:30 a.m. (PT) / 12:30 p.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 11:30 a.m.

11:30 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 12:30 p.m.

12:30 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 1:30 p.m.

1:30 p.m. Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay: 2:30 p.m.

2:30 p.m. España: 6:30 p.m.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 9 DE “SOLO LEVELING” - TEMPORADA 2?

“Solo Leveling” es una producción exclusiva de Crunchyroll. Entonces, para disfrutar del episodio, debes contar con una suscripción activa al servicio de streaming. Con eso en consideración, puedes acceder al link oficial de la serie.

Sung Jin-Woo es el protagonista del anime "Solo Leveling". Aquí, en una escena del noveno episodio de la temporada 2 de la producción (Foto: A-1 Pictures)