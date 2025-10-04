Netflix suma a su catálogo “Steve”, la esperada película británica que nos invita a recorrer la vida en un internado de los años noventa y la batalla de un director decidido a proteger a sus alumnos. La cinta, basada en la novela “Shy” de Max Porter, apuesta por un ángulo inédito: aunque la obra original se centra en el adolescente Shy, el guion y la dirección reformulan el relato para profundizar en la perspectiva de Steve, el responsable del centro, interpretado magistralmente por Cillian Murphy.

La colaboración directa entre Murphy y Porter, junto con el director Tim Mielants, resulta en una historia de carácter esencialmente humano, con una dosis realista de tensión emocional, exclusión social y vulnerabilidad. Esta nota explica por qué el escritor Max Porter transformó el enfoque de su novela para dar vida a un drama centrado en el director Steve y cómo eso enriquece la propuesta audiovisual.

LA EXPLICACIÓN DE LOS CAMBIOS DEL LIBRO DE MAX PORTER PARA LA PELÍCULA DE NETFLIX

Max Porter revela que la adaptación de “Shy” para Netflix nunca fue pensada como una transposición literal del libro, y que buscaba evitar lo que denomina “una adaptación convencional sin riesgos narrativos”.

Cuando Max Porter y Cillian Murphy decidieron adaptar la novela “Shy”, el reto fue transformar el punto de vista y dar un nuevo énfasis a la relación entre educadores y adolescentes. En vez de relatar únicamente el tormento y la rebeldía de Shy, Porter convirtió a Steve en el eje de la película, recreando desde la experiencia del adulto el clima social y las emociones de un internado en crisis.

Esta elección permitió abordar la angustia y el desgaste emocional de directores y maestros, aportando una profundidad infrecuente al cine de temática social. El desarrollo toma inspiración tanto de la novela original como de los testimonios reales de profesores y cuidadores, y aprovecha el talento de Cillian Murphy para transmitir, con honestidad, las complejidades de la educación y el desafío de acompañar a jóvenes vulnerables.

“Cillian Murphy” encarna a Steve, un director de internado al límite en pleno Reino Unido de los noventa (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENA Y CÓMO VER “STEVE” EN NETFLIX?

“Stevce” se estrenó el 3 de octubre de 2025. Para verla, basta con acceder a la plataforma con una suscripción activa y buscar “Steve” en el catálogo.

La película adapta la exitosa novela “Shy” y combina realismo, denuncia social y tensión psicológica (Foto: Netflix)

